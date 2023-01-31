В "Баварии" Жоау Канселу будет играть под 22-м номером.

Защитник национальной сборной Португалии Жоау Канселу перешел из "Манчестер Сити" в "Баварию".

Как сообщает пресс-служба "горожан", португалец перешел в немецкий клуб на правах аренды.

Канселу подписал с "Баварией" контракт до конца сезона-2022/2023. Также в соглашении сторон предусмотрена опция выкупа, которая составляет 70 миллионов евро.

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В немецком клубе Жоау будет играть под 22-м номером.

"Это отличный клуб, один из лучших в мире. Возможность сыграть с этими выдающимися игроками в одной команде - невероятная мотивация для меня.

Я знаю, что "Бавария" живет ради трофеев и берет их каждый год. Мною также движет жажда успеха. Ради "Баварии" сделаю все, что в моих силах", - приводит слова Канселу пресс-служба "Баварии".

По данным СМИ, основной причиной ухода Канселу из "Манчестер Сити" якобы является конфликт с главным тренером "горожан" Хосепом Гвардиолой. После ЧМ-2022 между футболистом и тренером были напряженные отношения. Он не получал достаточно игровой практики, и накануне встречи Кубка Англии против "Арсенала" Канселу не выдержал. Жоау угрожал Гвардиоле покинуть клуб. Разрешить ситуацию удалось лишь из-за договоренности об аренде футболиста в "Баварию".

Напомним, Жоау Канселу перешел в "Манчестер Сити" из "Ювентуса" в 2019 году за 65 миллионов евро.

С "Манчестер Сити" португалец выиграл три трофея: дважды становился чемпионом АПЛ и один раз выиграл Кубок английской лиги.

В текущем сезоне Канселу провел 26 матчей за "горожан" во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

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