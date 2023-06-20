Кристофер Нкунку сменил "РБ Лейпциг" на лондонский "Челси".

Нападающий национальной сборной Франции Кристофер Нкунку перешел из немецкого "РБ Лейпциг" в лондонский "Челси".

Как сообщает официальный сайт английского клуба, 25-летний футболист подписал с "синими" шестилетний контракт. Соглашение вступит в силу с 1 июля 2023 года.

"Кристофер зарекомендовал себя одним из выдающихся атакующих игроков в европейском футболе за последние два сезона. Он добавит нашей команде качества, креативности и универсальности. Он продемонстрировал свои способности на самом высоком уровне с "РБ Лейпциг" и Францией, и мы с нетерпением ждем, когда он присоединится к своим новым товарищам по команде перед новым сезоном", - заявили в руководстве "Челси".

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Сообщается, что трансфер Кристофера Нкунку обошелся лондонскому "Челси" в 60 миллионов евро.

Нкунку является воспитанником французского ПСЖ. В 2019 году он перешел в немецкий "РБ Лейпциг". В составе "быков" француз сыграл 172 матча, забил 70 голов и отдал 56 голевых передач.

В сезоне 2022/2023 Нкунку сыграл 36 матчей за "РБ Лейпциг" во всех турнирах. Он отметился 23 голами и 9 голевыми передачами.

Напомним, лондонский "Челси" по итогам сезона-2022/2023 занял 12-е место в турнирной таблице АПЛ и не смог пробиться в еврокубки.

Ранее УНИАН сообщал, что "Челси" объявил о назначении нового главного тренера. Лондонский клуб возглавил известный аргентинский специалист Маурисио Почеттино.

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