Футболисту "Марселя" Димитри Пайету серьезно прилетело от фанатов "Лиона".

Матч 14-го тура чемпионата Франции между "Лионом" и "Марселем" был прерван на 2-й минуте игры из-за действий зрителей.

Бутылка, брошенная с трибун, попала в голову игроку гостей Димитри Пайету. Футболист побывал в шоке, но его здоровье вне опасности.

Главный арбитр Руди Букке принял решение остановить матч, и команды ушли с поля.

Полиция смогла быстро найти нарушителя порядка, и тот был немедленно выведен со стадиона.

Вопрос о возобновлении матча решался длительное время.

В какой-то момент футболисты "Лиона" вышли разминаться, чтобы возобновить матч, однако "Марсель" был против того, чтобы играть на фоне случившегося инцидента.

Матч в итоге был окончательно остановлен по решению арбитра, хотя изначально тот планировал возобновить игру, но после серии экстренных совещаний с представителями клубов, Лиги 1, организаторов матча и префекта региона, передумал возвращать команды на поле.

"Судья решил не возобновлять матч, учитывая, что безопасность игроков не может быть гарантирована. Мы не сможем возобновить этот матч", – сообщил диктор на домашнем стадионе "Лиона".

Комментарии официальных лиц после матча

Президент "Марселя" Пабло Лонгория:

"Мы приехали в Лион, чтобы играть в футбол. А в итоге оказались на войне. Пайет сейчас страдает психологически, и это ненормально.

Мы всегда осуждали все виды насилия - оно затрагивает абсолютно всех. Никто из тех, кто любит футбол, не может равнодушно смотреть на то, что произошло в матче.

Это ненормально. Искренне говоря, у меня сейчас нет решения этой проблемы. Мы люди спорта, а принимать решения - прерогатива властей, дисциплинарной комиссии лиги", - цитирует Лонгорию Get French Football News.

Главный арбитр матча Рудди Букке:

"Мое решение всегда заключалось в том, чтобы не возобновлять игру. Были и другие соображения, которые следует учитывать.

Читайте такжеФеноменальный гол игрока Ман Сити, унижение МЮ и разгром Арсенала - в обзоре матчей 12-го тура АПЛ (видео)По очевидным спортивным причинам я решил не возобновлять этот матч. Мы сделали первое объявление в микрофон. Мы должны защитить игроков и являемся основными гарантами безопасности, поэтому я решил вернуть всех в раздевалку.

Также нужно учитывать внешние параметры, стадион заполнен, эвакуация игроков также является важным элементом с точки зрения безопасности. Мы бы хотели прийти и выступить в других условиях, мир футбола и спорт в целом ждут других действий", - приводит слова Букке Lequipe.

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) опубликовала заявление по инцидентам на матче 14-го тура лиги 1 "Лион" - "Марсель".

Читайте такжеДубль Златана не помог: Милан в зрелищном матче потерпел первое поражение в сезоне Серии А (видео)В заявлении осуждается поведение болельщиков "Лиона", один из которых попал в Пайета бутылкой. Случившееся названо "жестокой агрессией". Кроме того, в заявлении отмечается, что имели место также дискриминационные выкрики с трибун.

Также лига выразила сожаление в связи с тем, что власти региона одобрили возобновление матча, как был при похожем инциденте на матче "Сент-Этьен" - "Анже". После длительной паузы главный арбитр Рюдди Бюке решил возобновить игру, но с этим не согласились в "Марселе", хотя "Лион" был готов играть. В итоге матч перенесли на неопределенный срок.

Кроме того, указано, что 22 ноября состоится срочное собрание дисциплинарного комитета, на котором будет рассмотрена ситуация с этим матчем.

Автор: Владимир Медяник