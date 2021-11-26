Бывший тренер "Реала" вероятнее всего станет во главе парижского гранда.

В последнее время ходит много слухов о тренерских перестановках в топовых европейских клубах. Наиболее обсуждаемые - "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.

"Манчестер Юнайтед" днями отправил в отставку своего главного тренера Уле-Гуннара Сульшера, что стало, пожалуй, самой громкой тренерской отставкой этого сезона в АЛП и Европе. Данное решение руководства "красных дьяволов" породило массу слухов о том, кто же станет у руля "МЮ" после ухода норвежского специалиста.

Называли в СМИ много имен, среди которых аргентинский специалист Маурисио Почеттино, который ныне работает в ПСЖ. В случае ухода аргентинца в "МЮ", без главного тренера останется ПСЖ и вряд-ли парижане согласились бы отпустить своего наставника в английский клуб.

Но похоже, что все в этой ситуации уже разрешилось.

Стало известно, что ПСЖ уже согласовал контракт с Зинедином Зиданом по поводу должности главного тренера.

Об этом заявил брат владельца ПСЖ Тамима бин Хамада Аль-Тани.

"Соглашение улажено. Вскоре об этом объявят официально. Добро пожаловать, Зизу", - отметил Тамим.

В случае, если назначение Зидана будет подтверждено официально, Почеттино станет доступен для "Манчестер Юнайтед" и с вероятностью 99% возглавит английский клуб.

Отметим, что ранее Зидан отказался от работы в "Манчестере Юнайтед".

48-летний специалист возглавлял "Реал" дважды. В первый раз с 2016 по 2018 год "Зизу" трижды подряд победил в Лиге чемпионов, а также взял Ла Лигу в сезоне 2016/17.

В конце сезона 2017/18 Зидан покинул "Реал", но после неудач его наследников Хулена Лопетеги и Сантьяго Солари, Перес и Зидан вновь договорились о сотрудничестве. Зинедин во второй раз вернулся в марте 2019 года.

Во время второй каденции француз привел команду к чемпионству в Испании в сезоне 2019/20, а также к полуфиналу Лиги чемпионов в сезоне 2020/21.

В конце мая 2021 года Зидан покинул мадридский клуб.

"Манчестер Юнайтед": результаты в сезоне

"МЮ" за 12 сыгранных туров в рамках АПЛ сумел набрать 17 очков всего и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата. Отставание от лидера турнира "Челси" составляет уже 12 баллов.

В Лиге чемпионов "Манчестер Юнайтед" идет на первом месте в группе F с 7 очками в активе. Столько же набранных баллов и у "Вильярреала", который идет вторым.

Следующий матч "дьяволы" сыграют 23 ноября против "Вильярреала" на выезде в рамках пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.

Автор: Владимир Медяник