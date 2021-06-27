Один из фаворитов турнира прекратил свои выступления на чемпионате Европы.

Сборная Чехии стала третьим четвертьфиналистом Евро-2020, обыграв в 1/8 финала команду Нидерландов. Матч прошел в Будапеште.

Чехия, вопреки тому, что подходила к этому поединку в статусе аутсайдера, провела очень качественный первый тайм. Своим прессингом чехи смогли выключить из игры Нидерланды и даже создать самый опасный момент первой половины встречи.

Во втором тайме на 55-й минуте случился переломный момент: красную карточку получил один из лидеров "оранжевых" Маттейс де Лигт. 21-летний защитник сорвал перспективную атаку Чехии и арбитр после просмотра VAR принял решение убрать с поля нарушителя правил. Таким образом, центрдеф "Ювентуса" оставил Нидерланды в меньшинстве.

Вскоре после этого события чехи воспользовались своим численным преимуществом. На 68-й минуте Томаш Голеш головой отправил мяч в сетку ворот Мартена Стекеленбурга. А на 80-й минуте Голеш уже ассистировал Патрику Шику, который забил свой четвертый гол на турнире.

Нидерланды - Чехия - 0:2

Голы: Голеш, 68, Шик, 80

Нидерланды: Стекеленбург, Дюмфрис, де Врей, де Лигт, Блинд (Тимбер, 81), ван Аанхольт (Бергхейс, 81), де Роон (Вегхорст, 73), Вейналдум, Ф. де Йонг, Депай, Мален (Промес, 57)

Чехия: Вацлик, Цоуфал, Челустка, Калас, Кадержабек, Голеш (Крал, 85), Соучек, Масопуст (Янкто, 79), Барак, Шевчик (Гложек, 85), Шик

Предупреждение: Дюмфрис, 46, де Йонг, 85 - Цоуфал, 56

Удаление: де Лигт, 54 (фол последней надежды)

Видео первого гола.

Видео второго гола.

Нидерланды - Чехия: итоги матча

Лучшим игроком матча по версии WhoScored признан Томаш Голеш (оценка - 8,9).

В четвертьфинале Чехия встретится с Данией.

Маттейс де Лигт стал не только антигероем матча. Молодому защитнику покорилось интересное достижение: он стал самым молодым в истории Нидерландов игроком, который провел 30 поединков за сборную.

Впервые с 1980 года Нидерланды не нанесли ни одного удара в створ ворот в матче мундиаля или чемпионата Европы.

Нидерланды получили больше всего красных карточек в истории чемпионатов Европы. На данный момент в пассиве "оранжевых" аж 4 удаления за всю историю - антирекорд.

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Автор: Артем Будрин