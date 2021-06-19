Команды между собой не смогли определить сильнейшего.

Второй тур в группе F начался матчем между сборными Венгрии и Франции. "Пушкаш Арена" в Будапеште была полностью заполнена болельщиками, которые горячо поддерживали хозяев поля.

Франция хоть и больше владела мячом и создавала чаще моменты, но первыми открыли счет в игре именно венгры. В раздевалку неожиданно соседи Украины смогли забить гол. В одной из контратак Аттила Фиола протащил мяч вперед и мощным ударом в ближний угол ворот "расстрелял" Уго Льориса. 31-летнему левому защитнику Венгрии удалось действительно безумное соло.

Во втором тайме французы сравняли счет на 66-й минуте. Льорис выбил мяч далеко вперед, Килиан Мбаппе смог зацепиться за мяч и на дриблинге ворваться в штрафную. 22-летний бомбардир прострелил, а Антуан Гризманн смог воспользоваться суматохой в штрафной и восстановить паритет. Это было последнее взятие ворот в матче.

Венгрия - Франция - 1:1

Голы: Фиола, 45+2 - Гризманн, 66

Венгрия: Гулачи, А. Салаи, Орбан, Ботка, Фиола, Шефер (Чери, 76), Надь, Кляйнхайслер (Ловренчич, 84), Е. Шоллои, А. Салаи (Николич, 27)

Франция: Льорис, Динь, Кимпембе, Варан, Павар, Канте, Рабио (Дембеле, 57, Лемар, 87), Погба (Толиссо, 76), Гризманн, Мбаппе, Бензема (Жиру, 76)

Обзор матча.

Видео первого гола.

Видео второго гола.

Евро-2020: Группа F

Группу F на Евро-2020 называют "группой смерти". В нее попали сборные Франции, Германии, Португалии и Венгрии.

В первом туре сборная Португалии на последних минутах матча разгромила сборную Венгрии. А Франция с минимальным перевесом победила Германию.

Португалия свой матч второго тура сыграет 19 июня в 19:00 на поле "Альянц Арены" против Германии.

Матчи этой группы проходят в Мюнхене и Будапеште.

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Автор: Артем Будрин