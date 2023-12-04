В финале на "Рух" ждал "Спортинг". Основное время игры закончилось со счетом 0:0. В серии пенальти "руховцы" были точнее - 3:2 и победа воспитанников Академии "Руха" на Number One Cup.

Воспитанники Академии "Руха" U-13 (игроки 2011 года рождения) побудили в престижном международном турнире Number One Cup, который проходил в польском Вроцлаве. Турнир имеет неофициальный статус Лиги чемпионов для детей этого возраста.

Основатель футбольной академии, известный львовский меценат и волонтер Григорий Козловский оценил высокий уровень игроков и прекрасную подготовку к соревнованиям: "Наша команда "Рух" U-13 продемонстрировала топ-уровень и победила в турнире! Поздравляю и благодарю тренерский штаб и игроков "Руха" U-13! Вы достойно представили нашу Академию на международном уровне!".

Воспитанники Академии в первый день турнира победили чешскую "Млада Болеслав" со счетом 2:0 благодаря голам Кочуры и Кушнира. Львовяне победили польскую "Лехию" - голами отметились Кочура и Грицюк. Воспитанники Академии разгромили польское "Добре Място" со счетом 5:0, голы забивали Грицюк, Ксенджик и Гуль, Горин оформил дубль.

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Во второй день соревнований "Рух" уступил литовской "Балтике" - 0:1. После этого "желто-черные" благодаря голам Кочуры и Горина победили английский "Лутон" со счетом 2:1.

Подопечные старшего тренера "Руха" U-13 Олега Легана выиграли свою группу, одержав 4 победы в 5 матчах с разницей голов 11-2. Лучшим бомбардиром команды на групповом этапе стали Шаин Кочура и Горин, которые забили по 3 гола. А голкипера "Руха" Северина Савчина было признано лучшим игроком турнира.

"Рух" в четвертьфинале встретился с "Порту". Игра в основное время закончилась ничьей 0:0, а в серии пенальти львовяне одолели португальцев - 3:2.

В полуфинале "желто-черные" сыграли с итальянской "Пармой". "Рух" открыл счет в матче, отличился Кочура, но итальянцы смогли вырвать ничью в основное время. В серии пенальти львовяне оказались точнее соперников - 3:2.

В финале на "Рух" ждал "Спортинг". Основное время игры закончилось со счетом 0:0. В серии пенальти "руховцы" были точнее - 3:2 и победа воспитанников Академии "Руха" на Number One Cup.

"Наши воспитанники - это наше будущее! И именно в такие моменты понимаешь, что мы движемся правильным путем!" - отметил основатель Академии Григорий Петрович Козловский.

Футбольная Академия "Рух", которая воспитывает юных чемпионов, созданная известным львовским бизнесменом и меценатом Григорием Козловским на сегодняшний день является одной из лучших в Украине. Здесь 24/7 работает необходимая инфраструктура для поиска и поддержки футболистов, и их дальнейшей подготовки и всестороннего развития. Инфраструктура постоянно развивается и совершенствуется отметил почетный президент ФК "Рух".