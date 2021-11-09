Матч "Интера" против "Мариуполя" завершился громким скандалом.

Массовая драка случилась во время поединка юношеского чемпионата Укрианы по футболу (U-17) среди команд Элит лиги, в котором "Интер" из Днепра принимал ФК "Мариуполь" в рамках 10-го тура первенства.

При счете 2:1 в пользу "Мариполя" случилось нарушение правил у боковой линии из-за которого игроки обеих команд устроили небольшую потасовку на 69-й минуте встречи.

Футболисты немного потолкались и на этом ситуация могла бы закончиться, однако свой вклад решили внести родственники игроков. Родные и близкие юных футболистов выбежали на поле и устроили уже настоящую битву.

В результате матч был прерван и не был доигран.

Видео матча:

Читайте такжеПахом врезавшийся в штангу футболист Аякса показал на себе в шутку "загипсованный член" (фото) Отметим, что первый матч этих команд завершился со счетом 5:1 в пользу "Мариуполя".

Добавим, что в турнирной таблице Элит лиги после 10-ти туров "Мариуполь" с 18 набранными очками идет на второй строчке. "Интер" (Днепр) с 5 очками занимает 5-ю позицию. Лидером первенства является ДВУФК (Днепр) с 28 баллами в активе.

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Автор: Владимир Медяник