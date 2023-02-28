Александр Усик намекнул на предстоящее возвращение на ринг.

Обладатель поясов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик анонсировал свое скорое возвращение на ринг.

Украинский боксер опубликовал пост в социальной сети Инстаграм, в котором сообщил, что полностью готов к большой битве.

"Готов к великой битве. Большой день приближается", - написал Усик.

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Напомним, следующим соперником Александра Усика должен стать чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри.

Ожидается, что бой за титул абсолютного чемпиона мира состоится 29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Ранее промоутер украинского боксера Александр Красюк подтвердил, что бой Усик - Фьюри должен состояться 29 апреля в Лондоне. Также функционер сообщил, что поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри будет транслироваться в Украине на бесплатной основе.

Официально контракт на бой все еще не подписан.

Усик - Фьюри: прогнозы на бой

Известный британский боксер Дэвид Аллен считает, что победу в бою за титул абсолютного чемпиона мира одержит "Цыганский король".

Бывший чемпион мира, а ныне тренер Барри МакГиган, в свою очередь, сказал, что Усик сможет одержать победу над Фьюри по очкам.

Британский боксер Рикки Хаттон также верит в победу украинского боксера. По мнению Хаттона, "Цыганский король" превосходит Усика во всех аспектах, однако украинец все же имеет шансы победить Тайсона.

А вот ветеран хэвивейта Дерек Чисора уверен, что в бою Усик - Фьюри шансов на победу больше у "Цыганского короля".

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