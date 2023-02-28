Обладатель поясов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик анонсировал свое скорое возвращение на ринг.
Украинский боксер опубликовал пост в социальной сети Инстаграм, в котором сообщил, что полностью готов к большой битве.
"Готов к великой битве. Большой день приближается", - написал Усик.
Напомним, следующим соперником Александра Усика должен стать чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри.
Ожидается, что бой за титул абсолютного чемпиона мира состоится 29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".
Ранее промоутер украинского боксера Александр Красюк подтвердил, что бой Усик - Фьюри должен состояться 29 апреля в Лондоне. Также функционер сообщил, что поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри будет транслироваться в Украине на бесплатной основе.
Официально контракт на бой все еще не подписан.
Усик - Фьюри: прогнозы на бой
Известный британский боксер Дэвид Аллен считает, что победу в бою за титул абсолютного чемпиона мира одержит "Цыганский король".
Бывший чемпион мира, а ныне тренер Барри МакГиган, в свою очередь, сказал, что Усик сможет одержать победу над Фьюри по очкам.
Британский боксер Рикки Хаттон также верит в победу украинского боксера. По мнению Хаттона, "Цыганский король" превосходит Усика во всех аспектах, однако украинец все же имеет шансы победить Тайсона.
А вот ветеран хэвивейта Дерек Чисора уверен, что в бою Усик - Фьюри шансов на победу больше у "Цыганского короля".