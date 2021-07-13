Сборная Италии получила множество зрительских симпатий от болельщиков со всего мира не только за великолепную игру на поле, но и за исполнение гимна. "Скуадра Адзурра" сделала своей визитной карточкой фирменное пение гимна перед поединками. А после победы в финале над сборной Англии итальянцы бурно праздновали и не забыли о гимне по дороге на родину.
Новоиспеченные чемпионы радовались победе над английской сборной в решающем матче и в раздевалке стадиона "Уэмбли", и в отеле, и в автобусе и в самолете.
Один из ключевых игроков итальянской сборной Леонардо Бонуччи обнародовал видеоролик, как коллектив новых чемпионов Европы спел гимн Италии в автобусе.
Продолжили петь гимн итальянцы в самолете. Первым затянул лидер команды Жоржиньо. Его инициативу сразу поддержали партнеры по команде.
Сборная Италии - чемпион Европы по футболу-2020: как праздновали триумф
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