Итальянские футболисты не смогли сдержать своих эмоций от триумфа.

Сборная Италии получила множество зрительских симпатий от болельщиков со всего мира не только за великолепную игру на поле, но и за исполнение гимна. "Скуадра Адзурра" сделала своей визитной карточкой фирменное пение гимна перед поединками. А после победы в финале над сборной Англии итальянцы бурно праздновали и не забыли о гимне по дороге на родину.

Новоиспеченные чемпионы радовались победе над английской сборной в решающем матче и в раздевалке стадиона "Уэмбли", и в отеле, и в автобусе и в самолете.

Один из ключевых игроков итальянской сборной Леонардо Бонуччи обнародовал видеоролик, как коллектив новых чемпионов Европы спел гимн Италии в автобусе.

Продолжили петь гимн итальянцы в самолете. Первым затянул лидер команды Жоржиньо. Его инициативу сразу поддержали партнеры по команде.

Сборная Италии - чемпион Европы по футболу-2020: как праздновали триумф

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Автор: Артем Будрин