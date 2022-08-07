Александр Масалов подписал контракт с командой страны-агрессора - "Уфой".

Бывший футболист "Десны" Александр Масалов продолжил карьеру в России, подписав контракт с ФК "Уфа" из одноименного города в стране-террористе.

Масалов перебрался в российский клуб в качестве свободного агента.

Болельщики черниговской команды выступили с обращением к защитнику. Ультрас украинского клуба не простили ему такой поступок, оставив жесткое послание.

"Мы, ультрас футбольного клуба "Десна", недавно узнали, что один из экс-игроков нашей команды подписал контракт с футбольным клубом на России. А еще неделей ранее стало известно, что после бомбардировок нашего стадиона был найден кацапский паспорт этого урода.

Мы заявляем, что приложим все усилия, чтобы это чудовище по имени Александр Масалов в будущем никоим образом не было причастно к футболу на любом уровне в Украине. Нам даже трудно представить, каким нужно быть долбо***м, чтобы после всех разрушений, которые понес наш родной город, наш стадион, наш клуб – поехать играть на России.

Неуважаемый ганд*н Масалов, мы сжигаем эту сральную бумажку, которую ты получил у оккупантов, хотя и знаем, что никакой ценности у нее нет и ты без проблем вылижешь несколько рашистских задниц и получишь новую. Твой паспорт гражданина Украины, который ты изменил, мы решили передать в СБУ. Пусть таким дерьмом, как ты, занимаются спецслужбы. А мы, в свою очередь, передаем тебе пламенный "привет" – гори в аду, предатель, вместе со своим новым говноклубом, вместе со своей новой "родиной", – заявили ультрас "Десны".

Александр Масалов является воспитанником киевского "Динамо", но в Киеве не закрепился. Затем играл за молодежку донецкого "Шахтера", "Колос" и молдавский "Динамо-Авто". В прошлом сезоне Масалов играл в черниговской "Десне" – всего 6 поединков.

Стоит отметить, что недавно у 25-летнего Масалова, имеющего опыт выступлений за юношеские сборные Украины, был обнаружен паспорт РФ. Его нашли местные активисты и военные на стадионе в Чернигове после обстрелов.

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