Главный рефери поединка сможет заработать за матч 30 000 гривен.

С нового сезона клубы УПЛ будут выплачивать арбитрам гонорары, а также покрывать их расходы на дорогу и проживание.

Об этом сообщает журналист Роман Бебех на своем телеграм-канале "Бомбардир".

Судьи на эти деньги самостоятельно будут снимать себе гостиницу и питаться: 3 тысячи грн - на дорогу, 6 тысяч грн - на гостиницу. Гонорар главного арбитра вырастет с 12 до 30 тысяч грн за матч плюс упомянутые 9 тысяч грн на дорогу и проживание. Гонорар ассистентов, четвертого арбитра и делегата вырастет с 6 тысяч до 15 тысяч грн. Суммы не окончательные, поскольку рефери свои контракты еще не подписали.

Оплачивать арбитров будет клуб, играющий матч дома. Всего около 139 тысяч грн за одну игру будет обходиться команде нанять судью.

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Автор: Артем Будрин