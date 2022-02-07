В 24-м туре чемпионата Италии "Ювентус" дома выиграл у "Вероны" благодаря голам новичков клуба.
В первом тайме забил 22-летний серб Душан Влахович, который стал самым дорогим трансфером в прошлое зимнее окно. Туринцы приобрели форварда за 81 млн евро у "Фиорентины".
А на 61-й минуте точку в матче поставил 25-летний швейцарец Денис Закария, которого "Юве" купил за 8 млн евро у менхенгладбахской "Боруссии".
Для обоих это были дебютные поединки за "Ювентус".
"Ювентус" - "Верона" - 2:0
Голы: Влахович, 13, Закария, 61
"Ювентус": Щенсны, Де Шильо, Кьеллини (Ругани, 75), де Лигт, Данилу, Рабйо, Артур, Закария (Маккенни, 83), Дибала (Куадрадо, 75), Влахович, Мората (Кин, 83)
"Верона": Монтипо, Чеккерини (Рецос, 71), Гюнтер, Казале (Шутало, 84), Лазович, Мигел Велозу (Бесса, 46), Илич (Прашелик, 84), Депаоли, Барак (Калинич, 71), Тамез, Лазанья
Видео первого гола
Видео второго гола
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Чемпионат Италии: положение команд
- После 24-х туров в активе "Ювентуса" 45 баллов и 4-е место в турнирной таблице Серии А.
- "Верона" с 33 набранными очками идет на 9-й позиции.
- Лидирует в турнирной таблице "Интер" с 53 очками в активе. На второй позиции идут "Наполи" и "Милан" с 52 баллами.