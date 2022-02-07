Команда Массимилиано Аллегри обыграла "Верону".

В 24-м туре чемпионата Италии "Ювентус" дома выиграл у "Вероны" благодаря голам новичков клуба.

В первом тайме забил 22-летний серб Душан Влахович, который стал самым дорогим трансфером в прошлое зимнее окно. Туринцы приобрели форварда за 81 млн евро у "Фиорентины".

А на 61-й минуте точку в матче поставил 25-летний швейцарец Денис Закария, которого "Юве" купил за 8 млн евро у менхенгладбахской "Боруссии".

Для обоих это были дебютные поединки за "Ювентус".

"Ювентус" - "Верона" - 2:0

Голы: Влахович, 13, Закария, 61

"Ювентус": Щенсны, Де Шильо, Кьеллини (Ругани, 75), де Лигт, Данилу, Рабйо, Артур, Закария (Маккенни, 83), Дибала (Куадрадо, 75), Влахович, Мората (Кин, 83)

"Верона": Монтипо, Чеккерини (Рецос, 71), Гюнтер, Казале (Шутало, 84), Лазович, Мигел Велозу (Бесса, 46), Илич (Прашелик, 84), Депаоли, Барак (Калинич, 71), Тамез, Лазанья

Видео первого гола

Видео второго гола

Чемпионат Италии: положение команд