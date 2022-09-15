ПСЖ одержал две победы в двух стартовых турах группового раунда Лиги чемпионов.

Во вторник, 14 сентября, состоялся матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между израильским "Маккаби" из Хайфы и французским ПСЖ. Встреча проходила на стадионе "Сэмми Офер" и завершилась победой парижан со счетом 3:1.

На 24-й минуте первого тайма счет открыл полузащитник хозяев Тьяронн Чери. Через 13 минут аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси восстановил равновесие в матче.

Во втором тайме команды показывали активный футбол, в котором лучше оказались футболисты из ПСЖ. Сначала Мбаппе вывел свою команду вперед, а на 88-й минуте Неймар поставил точку в матче, забив третий мяч.

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"Маккаби" Хайфа - ПСЖ - 1:3

Голы: Чери, 24 - Месси, 37, Мбаппе, 69, Неймар, 88

"Маккаби": Коэн, Сундгрен (Сек, 55), Батубинсика, Голдберг, Корню (Чибота, 90), Чери, Лави, Абу Фани, Ацили (Давид, 76), Хазиза, Пьерро (Рукавица, 90)

ПСЖ: Доннарумма, Данилу, Маркиньос, Рамос, Мендеш, Мукиэле (Хакими, 83), Витинья (Руис, 74), Верратти, Неймар (Солер, 90+1), Месси, Мбаппе

Предупреждения: Ацили, Хазиза, Неймар

Обзор матча:

Главный тренер ПСЖ Кристоф Галтье прокомментировал результат матча:

"Связка Месси, Мбаппе и Неймара недостаточно отрабатывала в обороне? Дело не в том, что атакующие игроки мало времени уделяли защите. Они хотели вернуть себе мяч как можно быстрее. Мы действительно находились в меньшинстве в середине поля. Однако с того момента, как атакующие трио село ниже, начало принимать участие в командном блоке, мы стали намного лучше противостоять футболистам соперника.

Тогда у нас получилось забивать мячи в важных зонах и лучше проводить свои атаки. Поэтому это связано со взаимопониманием полузащитников и нашего атакующего треугольника. Как только Неймар переместился на левый фланг после перерыва, баланс стал более интересным. Тогда мы смогли вернуть мяч туда, где он должен был находиться", - приводит слова Галтье Culture PSG.

Напомним, в прошлом туре "Маккаби" из Хайфы уступил португальской "Бенфике" со счетом 0:2. ПСЖ играл против туринского "Ювентуса" и одолел итальянцев со счетом 2:1.

После двух туров ПСЖ идет на первом месте в группе Н с 6 баллами. Столько же очков и у португальской "Бенфики", идещей второй. "Ювентус" и "Маккаби" пока очков не набирали.

В следующем туре ПСЖ сыграет против "Бенфики" на выезде, "Ювентус" примет на своем поле "Маккаби". Игры запланированы на 5 октября.

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