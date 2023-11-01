Команда Руслана Малиновского вышла в 1/8 финала Кубка Италии по футболу.

В среду, 1 ноября, состоялся поединок 1/16 финала Кубка Италии по футболу, в котором "Дженоа" принимал "Реджану".

Игра проходила на стадионе "Луиджи Феррарис" в Генуе и завершилась победой хозяев поля.

Первый гол в этой игре забили гости - на 37-й минуте гол забил полузащитник "Реджины" Мухамед Джаманка. На 53-й минуте встречи "грифонам" удалось счет сравнять - отличился Риджесиано Хапс. Победу "Дженоа" принес гол Альберта Гудмундссона, который забил после потрясающего паса пяткой от Руслана Малиновского.

Видео дня

"Дженоа" - "Реджана" - 2:1

Голы: Хапс 53, Гудмундссон 99 - Джаманка 37

Отметим, что Руслан Малиновский начинал этот матч на скамейке запасных и вышел на поле на 97-й минуте. Украинцу хватило всего две минуты, чтобы оформить результативное действие.

В текущем сезоне Малиновский сыграл 9 матчей в составе "Дженоа" и отличился двумя голевыми передачами.

Свой следующий поединок "Дженоа" сыграет 5 ноября. В рамках 11-го тура чемпионата Италии по футболу "грифоны" сыграют против "Кальяри".

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