В воскресенье, в рамках 15-го тура итальянской Серии А "Аталанта" на стадионе своем поле принимала "Интер". Финальный свисток главного арбитра Даниэле Киффи зафиксировал победу гостей со счетом 3:2.
В середине первого тайма защитник гостей Стефан де Врей сфолил в своей штрафной площади, и рефери без колебаний назначил пенальти. Адемола Лукман с 11-метровой отметки был точен.
Спустя 11 минут "Интер" восстановил равновесие в счете: Лаутаро Мартинес выполнил точную передачу на Эдина Джеко, который поразил ворота "Аталанты". На 56-й минуте босниец оформил дубль и вывел свою команду вперед. Спустя шесть минут защитник "Аталанты" Хосе Паломино срезал мяч в собственные ворота. На 77-й минуте Паломино поразил уже ворота гостей, сократив отставание "Аталанты" до минимума.
Отметим, украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский появился на поле лишь во втором тайме, не отличившись результативными действиями.
"Аталанта" - "Интер" - 2:3
Голы: Лукман, 25 пен, Паломино, 77 - Джеко, 36, 56, Паломино, 62 автогол
"Аталанта": Муссо, Хатебур, Паломино, Демирал (Околи, 68), Мэле, Скальвини (Малиновский, 46), Пашалич (Бога, 83), Копмейнерс, Лукман, Эдерсон, Сапата (Хейлунд, 69)
"Интер": Онана, Думфрис (Белланова, 72), де Врей, Шкриньяр, Бастони (Ачерби, 72), Димарко (Гозенс, 80), Мхитарян (Брозович, 80), Чалханоглу, Барелла, Джеко, Мартинес (Корреа, 84)
Предупреждения: де Врей, Шкриньяр, Онана
Обзор матча:
После этой победы "Интер" занимает четвертое место в таблице Серии А, имея в своем активе 30 очков. "Аталанта", в свою очередь, за 15 туров сумела заработать 27 баллов и идет на шестой позиции.
Добавим, что это был последний матч "Аталанты" в этом году. Серия А уходит на зимний перерыв раньше из-за ЧМ-2022 по футболу, который начнется в Катаре уже 20 ноября.
Матчи чемпионата Италии возобновятся уже в январе следующего года.
Стоит также отметить, что этот матч мог стать последним в составе "Аталанты" для украинского полузащитника Руслана Малиновского, в услугах которого заинтересован лондонский "Тоттенхэм". "Шпоры" рассчитывают подписать хавбека сборной Украины в зимнее трансферное окно.