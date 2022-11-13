Руслан Малиновский не смог помочь своей команде взять очки в противостоянии с "Интером".

В воскресенье, в рамках 15-го тура итальянской Серии А "Аталанта" на стадионе своем поле принимала "Интер". Финальный свисток главного арбитра Даниэле Киффи зафиксировал победу гостей со счетом 3:2.

В середине первого тайма защитник гостей Стефан де Врей сфолил в своей штрафной площади, и рефери без колебаний назначил пенальти. Адемола Лукман с 11-метровой отметки был точен.

Спустя 11 минут "Интер" восстановил равновесие в счете: Лаутаро Мартинес выполнил точную передачу на Эдина Джеко, который поразил ворота "Аталанты". На 56-й минуте босниец оформил дубль и вывел свою команду вперед. Спустя шесть минут защитник "Аталанты" Хосе Паломино срезал мяч в собственные ворота. На 77-й минуте Паломино поразил уже ворота гостей, сократив отставание "Аталанты" до минимума.

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Отметим, украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский появился на поле лишь во втором тайме, не отличившись результативными действиями.

"Аталанта" - "Интер" - 2:3

Голы: Лукман, 25 пен, Паломино, 77 - Джеко, 36, 56, Паломино, 62 автогол

"Аталанта": Муссо, Хатебур, Паломино, Демирал (Околи, 68), Мэле, Скальвини (Малиновский, 46), Пашалич (Бога, 83), Копмейнерс, Лукман, Эдерсон, Сапата (Хейлунд, 69)

"Интер": Онана, Думфрис (Белланова, 72), де Врей, Шкриньяр, Бастони (Ачерби, 72), Димарко (Гозенс, 80), Мхитарян (Брозович, 80), Чалханоглу, Барелла, Джеко, Мартинес (Корреа, 84)

Предупреждения: де Врей, Шкриньяр, Онана

Обзор матча:

После этой победы "Интер" занимает четвертое место в таблице Серии А, имея в своем активе 30 очков. "Аталанта", в свою очередь, за 15 туров сумела заработать 27 баллов и идет на шестой позиции.

Добавим, что это был последний матч "Аталанты" в этом году. Серия А уходит на зимний перерыв раньше из-за ЧМ-2022 по футболу, который начнется в Катаре уже 20 ноября.

Матчи чемпионата Италии возобновятся уже в январе следующего года.

Стоит также отметить, что этот матч мог стать последним в составе "Аталанты" для украинского полузащитника Руслана Малиновского, в услугах которого заинтересован лондонский "Тоттенхэм". "Шпоры" рассчитывают подписать хавбека сборной Украины в зимнее трансферное окно.

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