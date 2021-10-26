Подопечные Юрия Гуры стали первыми участниками 1/4 финала Кубка Украины.

Во вторник, 26 октября, в рамках 1/8 финала Кубка Украины по футболу "Металлист-1925" встречался с "Александрией". Поединок проходил в Харькове на стадионе ОСК "Металлист" и завершился крупной победой александрийцев.

Кубок Украины. 1/8 финала

"Металлист-1925" - "Александрия" - 2:5

Голы: Крыськив, 63, Ременюк, 85 - Мустафаев, 24, 29, Копина, 53, Кожушко, 70, Устименко, 90+1

"Металлист-1925": Сидоренко, Фабиньо, Шершень, Ченбай, Западня (Кверквелия, 59), Габелок, Протасов, Крыськив, Голодюк (Задерака, 79), Савин (Ременюк, 59), Марлисон (Зубков, 79).

"Александрия": Горох, Копина (Сытников, 90+3), Мельник, Дубра, Фомба (Чубатый, 80), Демченко, Третьяков (Кирюханцев, 46), Дрышлюк, Кожушко (Новиков, 80), Мустафаев, Спинелли (Устименко, 46).

Предупреждения: Кожушко

Видеообзор матча "Металлист-1925" - "Александрия":

Читайте такжеВозвращение легенды: Милевский может трудоустроиться в ДинамоОбе команды стартовали в Кубке со стадии 1/16 финала, где "Александрии" пришлось противостоять первому чемпиону Украины, симферопольской "Таврии" (3:1), а новичку текущего сезона УПЛ пришлось бороться против "Эпицентра" из Дунаевцев, и лишь поздний гол Артура Ременюка вывел команду Валерия Кривенцова в следующий раунд.

Стоит отметить, что в этом матче впервые в своей истории "Металлист-1925" и "Александрия" встречались между собой в рамках всевозможных турниров.

Кубок Украины 2021-2022: что нужно знать

"Динамо", "Шахтер", "Заря", "Колос" и "Ворскла" стартуют в турнире с 1/8 финала.

На каждом раунде турнира клубы проводят по одному матчу.

Поединки 1/4 финала и 1/2 финала запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022 года соответственно.

Финал турнира намечен на 11 мая 2022 года.

Автор: Владимир Медяник