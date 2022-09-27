Сборная Италии выиграла группу 3 дивизиона А Лиги наций, Англия вылетела в дивизион В.

В понедельник, 26 сентября, были сыграны матчи шестого тура Лиги наций в группе 3 дивизиона А.

В Будапеште на "Пушкаш Арене" встречались сборные Венгрии и Италии. Команды боролись за первое место в группе и выход в финал четырех. Итоговую победу одержала команда Роберто Манчини со счетом 2:0.

На 27-й минуте встречи счет открыл нападающий национальной команды Италии Джакомо Распадори. На 52-й минуте итальянский защитник Федерико Димарко упрочил преимущество гостей в счете.

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Венгрия - Италия - 0:2

Голы: Распадори, 27, Димарко, 52

Венгрия: Гулачи, Ланг, Орбан, Ат. Салай, Фиола, Надь (Стайлз, 46), Шафер, Керкез (Газдаг, 57), Него (Болла, 75), Ад. Салай (Адам, 75), Собослаи (Кляйнгайслер, 85)

Италия: Доннарумма, Толои, Бонуччи, Ачерби (Бастони, 46), Ди Лоренцо (Маццокки, 90), Барелла, Жоржиньо (Побега, 72), Кристанте, Димарко, Распадори (Скамакка, 72), Ньонто (Габбьядини, 65)

Предупреждения: Ад. Салай, Фиола - Ачерби

Обзор матча:

Благодаря этой победе сборная Италии вышла в стадию плей-офф Лиги наций УЕФА, а Венгрия сохранила место в Лиге А, заняв второе место в турнирной таблице группы 3.

В другом матче 6-го тура этой группы сборная Англии принимала национальную команду Германии. Встреча прошла на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и завершилась ничьей со счетом 3:3.

Команды в первом тайме не сумели порадовать болельщиков голами, отложив их на второй тайм.

После перерыва сборные смогли забить на двоих шесть голов. В составе англичан забивали: Шоу, Маунт и Кейн, а за Германию оформил дубль Хаверц и отличился Гюндоган.

Англия - Германия - 3:3

Голы: Шоу, 72, Маунт, 75, Кейн, 83 (пен.) - Гюндоган, 52 (пен.), Хаверц, 67, 87

Англия: Поуп, Стоунз (Уокер, 37), Дайер, Магуайр, Джеймс, Беллингем (Хендерсон, 90+1), Райс, Шоу, Фоден (Сака, 66), Кейн, Стерлинг (Маунт, 66)

Германия: Тер Штеген, Керер, Зюле, Шлоттербек, Раум (Госенс, 68), Гюндоган, Киммих, Хофманн (Вернер, 46), Мусиала (Мюллер, 79), Сане (Гнабри, 68), Хаверц (Белла-Кочап, 90)

Предупреждение: Шлоттербек

Обзор матча:

Сыграв вничью с Германией, сборная Англии продлила серию без побед до шести матчей.

Как сообщает Opta, английская сборная повторила свою худшую серию 1993 года. Тогда сборная Англии также не побеждала шесть игр.

Отметим, что сборная Англии покинула дивизион А по итогам розыгрыша, набрав три очка за шесть игр. Сборная Германии заняла третье место в группе 3.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является национальная команда Франции.

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