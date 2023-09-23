"Жирона" временно занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Нападающий сборной Украины Артем Довбик отметился результативной игрой за "Жирону" в матче 6-го тура Ла Лиги против "Мальорки".

Довбик вышел на поле в стартовом составе и провел на поле 61 минуту. На 33-й минуте украинец реализовал пенальти, а на 57-й минуте Довбик отдал голевую передачу на Савио.

"Жирона" одержала разгромную победу со счетом 5:3. На счету Довбика теперь 2 гола и 2 передачи в 6 матчах за "Жирону".

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Другой украинец Виктор Цыганков провел на поле тоже 61 минуту и запомнился игрой рукой в собственной штрафной, после которой "Мальорка" получила право пробить пенальти, который Мурики успешно реализовал.

Жирона - Мальорка - 5:3

Голы: Лопес, 26, Довбик, 33 (с пен), Мартин, 37, Эррера, 45, Савио, 57 - Мурики, 4 (с пен), Абдон, 88, 90+5

27 сентября "Жирона" приедет в гости к "Вильярреалу". "Жирона" временно занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании - у нее 16 очков. У мадридского "Реала" на один балл меньше, но есть игра в запасе.

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