"Барселона" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании.

В воскресенье, 3 сентября, состоялся поединок четвертого тура чемпионата Испании по футболу, в котором "Осасуна" принимала "Барселону".

Встреча команд прошла на стадионе "Эль-Садар" в Памплоне и завершилась победой "блаугранас" со счетом 2:1.

Счет в игре был открыт в концовке первого тайма - гол французского защитника Жюля Кунде вывел "Барселону" вперед.

Видео дня

"Осасуне" удалось сравнять счет на 76-й минуте встречи - отличился Чими Авила. На 84-й минуте матча защитник "Осасуны" Алехандро Катена сфолил в борьбе с Робертом Левандовски в собственной штрафной и получил красную карточку. Польский нападающий реализувал пенальти и принес каталонскому клубу победу.

"Осасуна" - "Барселона" - 1:2

Голы: Авила, 76 - Кунде, 45+1, Левандовски, 86 (пен)

"Осасуна": Фернандес, Аресо (Видаль, 80), Катена, Эррандо, Крус, Муньос, Ибаньес (Монкайола, 72), Гарсия (Барха, 62), Орос, Арнаис (Авила, 62) - Рауль (Будимир, 62)

"Барселона": тер Штеген, Роберто (Канселу, 59), Кунде, Кристенсен (Мартинес, 90+1), Бальде, де Йонг, Ромеу (Феликс, 80), Гюндоган, Ямал (Торрес, 59), Левандовски (Рафинья, 90+1), Гави

Предупреждения: Аресо - Левандовски, Гави, де Йонг, Бальде

Удаление: Катена

Обзор матча:

Победа в этой игре помогла "Барселоне" подняться на третью строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе "блаугранас" 10 набранных очков. "Осасуна" с 6 баллами идет на 10-й строчке.

В следующем туре испанской Ла Лиги "Барселона" сыграет против "Бетиса", а "Осасуна" померяется силами с "Хетафе".

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