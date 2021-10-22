Аллахьяр Сайядманеш принес Заре победу / фото ФК Заря
Гол нападающего "Зари" Аллахьяра Сайядманеша признан одним из лучших в 3-м туре группового этапа Лиги конференций.
УЕФА выбрал его в качестве одного из четырех претендентов на лучший гол недели в турнире.
На 64-й минуте матча против болгарского ЦСКА Аллахьяр получил мяч у края штрафной и нанес обводящий удар в дальний угол ворот.
Этот гол стал победным для "Зари", которая выиграла со счетом 1:0.
Также в списке претендентов на лучший мяч недели голы Томаша Чванчара ("Яблонец"), Пепа Маса ("Копенгагена") и Патрика Берга ("Буде-Глимт").
ЦСКА София - "Заря": итоги матча
- Этот триумф "Зари" стал историческим. Впервые украинская команда одержала победу в новом турнире - Лиге конференций УЕФА.
- "Буде-Глимт" набрал 7 очков после трех туров в группе C. У "Ромы" - 6 зачетных пунктов. "Заря" имеет 3 балла, а ЦСКА - 1.
- В 4-м туре "Заря" дома будет принимать ЦСКА. Поединок состоится 4 ноября.