Аллахьяр Сайядманеш своим ударом принес "Заре" победу.

Гол нападающего "Зари" Аллахьяра Сайядманеша признан одним из лучших в 3-м туре группового этапа Лиги конференций.

УЕФА выбрал его в качестве одного из четырех претендентов на лучший гол недели в турнире.

На 64-й минуте матча против болгарского ЦСКА Аллахьяр получил мяч у края штрафной и нанес обводящий удар в дальний угол ворот.

Этот гол стал победным для "Зари", которая выиграла со счетом 1:0.

Также в списке претендентов на лучший мяч недели голы Томаша Чванчара ("Яблонец"), Пепа Маса ("Копенгагена") и Патрика Берга ("Буде-Глимт").

ЦСКА София - "Заря": итоги матча

Этот триумф "Зари" стал историческим. Впервые украинская команда одержала победу в новом турнире - Лиге конференций УЕФА.

"Буде-Глимт" набрал 7 очков после трех туров в группе C. У "Ромы" - 6 зачетных пунктов. "Заря" имеет 3 балла, а ЦСКА - 1.

В 4-м туре "Заря" дома будет принимать ЦСКА. Поединок состоится 4 ноября.

Автор: Антон Дударь