Екатерина Павленко выступит перед центральным поединком 31-го тура Серии А.

Украинская певица Екатерина Павленко выступит перед игрой 31-го тура Серии А "Ювентус" – "Интер".

Солистка группы Go_A вместе с итальянской певицей Гаей исполнят песню Джона Леннона "Imagine".

Матч состоится 3 апреля и начнется в 21.45.

"Спасибо клубам за то, что они делают для украинских людей и как пропагандируют мир.

Я выбрал песню "Imagine" за универсальный текст, это гимн надежды, которой сегодня учат в школах, чтобы приблизить детей к ценностям мира, братства и толерантности.

Мы надеемся, этот призыв мира дойдет до каждого на планете, напоминая о фундаментальных принципах спорта. Хочу поблагодарить Гайю и Катерину за принятие приглашения и энтузиазм. Екатерина прибудет прямо из Украины, и надеюсь, что она сможет остаться в Италии на какое-то время", - сказал президент Серии А Лоренцо Казини.

Добавим, что с 31-го тура Серии А капитаны всех команд будут носить капитанские повязки с надписью "мир", также графики с этим словом будут демонстрироваться во время трансляций поединков на телевидении.

Серия А: положение команд