Отец футболистки умер за два дня до финала ЧМ, но ей о трагедии в семье не сообщали.

В воскресенье, 20 августа, женская сборная Испании победила сборную Англии в финале ЧМ-2023 по футболу, который проходил в австралийском Сиднее.

Главной героиней финала стала Ольга Кармона, которая забила победный гол в этой встрече и принесла испанской команде победу.

Спустя всего час после победы на чемпионате 23-летня футболистка узнала о смерти своего отца, сообщает пресс-служба Королевской испанской федерации футбола (RFEF).

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"C глубоким сожалением сообщаем о смерти отца Ольги Кармоны. Печальную новость футболистка узнала после финала чемпионата мира. Мы посылаем наши самые искренние объятия Ольге и ее семье в момент глубокой боли", - говорится в сообщении RFEF.

Ольга Кармона также сообщила о смерти своего отца в Твиттере.

"Сама того не зная, я получила свою Звезду еще до начала игры. Я знаю, что ты дал мне силы для достижения чего-то уникального. Я знаю, что ты наблюдал за мной этим вечером и гордишься мной. Покойся с миром, папа", - написала Кармона.

По информации СМИ, отец Ольги Кармоны, которая с 2020 года выступает за мадридский "Реал", длительное время боролся с болезнью, но все же покинул этот мир за два дня до решающего матча женского ЧМ.

Мать и братья Ольги присутствовали в Австралии, чтобы поддержать ее в финале, но о трагедии в семье не сообщали. И лишь после того, как Кармоне удалось поднять заветный кубок над головой, она узнала, что отца больше нет в живых.

Стоит отметить, что победный гол в финале ЧМ-2023 по футболу Ольга Кармона отпраздновала посвящением другу, который накануне потерял мать.

Добавим, что Испания впервые в истории выиграла чемпионат мира среди женских команд. Англия, в свою очередь, впервые сыграла в финале мудниаля. Бронзовые медали на турнире завоевала сборная Швеции, победившая в матче за третье место Австралию.

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