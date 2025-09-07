Георгий Судаков показал последствия попадания в его дом.

В ходе массированного удара России в ночь на 7 сентября пострадал дом, в котором живет украинский футболист Георгий Судаков, перешедший из "Шахтера" в "Бенфику" в ходе летнего трансферного окна.

"*** [Россияне] будут говорить, что в моем доме хранят военную технику", - заявил он в личном Telegram-канале.

Украинский спортивный комментатор Виталий Волочай предполагает, что жена с ребенком Судакова до сих пор находятся в Киеве, пока спортсмен находится в сборной Украины.

"Вот так бывает. Тяжело играть в футбол, а вообще, по себе знаю, тяжело быть по работе за границей, когда родные остаются в Украине. Это тупо в разы хуже, чем быть дома. В сотни раз", - отметил Волочай в Telegram.

Ранее УНИАН сообщал, что в результате атаки в ночь на 7 сентября также пострадало здание Кабмина. "Крыша и верхние этажи. Спасатели тушат пожар. Благодарю их за работу. Здания мы восстановим. Но потерянные жизни не вернуть", - отметила Юлия Свириденко.

Кроме того, оккупанты также ударили по мосту через Днепр в Кременчуге. Сейчас он перекрыт. "На время перекрытия моста принимаются все необходимые меры для обеспечения жизнедеятельности на обоих берегах города", - сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий.

