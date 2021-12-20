В Гуаме в это время было уже поздно.

Курьезный эпизод произошел во время видеоконференции с участием ФИФА и всех ассоциаций, являющихся ее членами, в ходе которой обсуждался вопрос проведения чемпионата мира каждые два года.

В ходе онлайн-конференции уснул представитель Футбольной ассоциации Гуама. Выяснилось, что им является генеральный секретарь организации Марвин Исеке.

Скриншот с этим кадром был опубликован в Twitter и быстро разлетелся по сети, вызвав улыбки пользователей.

"Важнейший саммит ФИФА о будущем футбола проходит онлайн - что ж, на Гуаме час ночи", - написал журналист The Times Мартин Циглер.

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ФИФА хочет проводить ЧМ каждые два года: что известно

Впервые об идее ФИФА проводить чемпионат мира каждые два года стало известно в начале сентября. Чтобы вместить турнир в календарь, в ФИФА предлагают уменьшить количество отборочных матчей, а также количество пауз на матчи сборных.

"Верю в то, что нужно больше престижных турниров, будь то чемпионат мира или что-то еще. Это волшебный турнир, и именно поэтому, возможно, его нужно проводить чаще. Супербоул проводится каждый год, "Уимблдон" или Лига чемпионов проходят каждый год, и все остаются в предвкушении и ждут с нетерпением", - заявил ранее президент ФИФА Джанни Инфантино.

Президент УЕФА Александер Чеферин сразу заявил, что это будет "смерти подобно" и что европейские сборные могут бойкотировать турнир.

Против проведения турнира выступил ряд известных личностей из мира футбола: Карло Анчелотти, Паоло Мальдини и другие.

Руководитель испанской Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что лиги не допустят проведения турнира каждые два года. Также против выступила французская Лига 1. Ассоциации северных стран Европы сделали совместное заявление, "решительно" выступив против данной идеи.

Автор: Антон Дударь