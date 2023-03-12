Килиан Мбаппе стал автором 3000-го гола ПСЖ в чемпионате Франции.

В субботу, 11 марта, состоялся поединок 27-го тура французской Лиги 1, в котором "Брест" играл против ПСЖ.

Игра прошла на стадионе "Франсис-Ле Бле" и завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Первый в этой встрече забили парижане - на 37-й минуте отличился Карлос Солер. Но гости недолго вели в счете, так как уже через шесть минут "Брест" сравнял благодаря голу Франка Оноры, точный пас которому отдал Ромен дель Кастильо.

На 90+1-й минуте гол форвард ПСЖ Килиан Мбаппе после гениальной передачи Лионеля Месси вышел один на один с вратарем соперника и реализовал свой шанс, подарив победу своей команде.

"Брест" - ПСЖ - 1:2

Голы: Онора, 43 - Солер, 37, Мбаппе, 90

"Брест": Бизот, Фадига (Эрей, 81), Дари, Брассье, Дюверн, Онора, Дель Кастийо (Лемарешаль, 76), Белькебла, Ле-Мелу, Маньетти, Мунье (Ле Дуарон, 67)

ПСЖ: Доннарумма, Пембеле (Бернат, 75), Рамос, Данилу Перейра, Мендеш, Верратти, Фабиан Руис (Витинья, 75), Солер (Экитик, 81), Заир-Эмери (Саншеш, 89), Месси, Мбаппе

Предупреждения: Белькебла, 86 - Мбаппе, 86

Обзор матча:

Добавим, что гол Килиана Мбаппе стал 3000-м голом ПСЖ в высшем дивизионе Франции. ПСЖ стал 12-м клубом в истории турнира, которому удалось выйти на такой показатель. Для этого парижанам понадобилось 1858 матчей. Только "Марсель" (1801) и "Сент-Этьен" (1816) достигли этого результата при меньшем количестве игр.

Также отметим, что аргентинский нападающий Лионель Месси сделал 300-ю результативную передачу на клубном уровне.

По итогам встречи ПСЖ набрал 66 очков и увеличил отрыв от идущего на втором месте "Марселя" до 11 баллов. "Брест" с 23 очками остался на 15-м месте.

В следующем туре чемпионата Франции парижский клуб сыграет с "Ренном", а "Брест" с "Труа". Обе встречи пройдут 19 марта.

Напомним, ранее ПСЖ вылетел из 1/8 финала Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей мюнхенской "Баварии".

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