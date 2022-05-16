Чемпион итальянской Серии А определится в заключительном туре.

В воскресенье, 15 мая, на знаменитом стадионе "Сан-Сиро" в рамках 37-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 "Милан" принимал "Аталанту". Хозяева одержали победу в этом противостоянии со счетом 2:0.

Счет был открыт во втором тайме. На 56-й минуте отличился нападающий Рафаэл Леау, ему ассистировал Жуниор Мессиас.

На 75-й минуте защитник "россонери" Тео организовал настоящий шедевр. Француз протащил мяч от собственной до чужой штрафной и точным ударом со средней дистанции завершил свой гениальный соло-проход.

"Милан" - "Аталанта" - 2:0

Голы: Леау, 56, Тео, 75

"Милан": Меньян, Калабрия (Флоренци, 80), Калулу, Томори, Тео, Тонали (Беннасер, 63), Кессье, Салемакерс (Мессиас, 54), Крунич (Бакайоко, 80), Леау, Жиру (Ребич, 54)

"Аталанта": Муссо, Де Рон, Паломино (Демираль, 79), Джимсити, Хатебур (Скалвини, 79), Копмейнерс, Фройлер, Дзаппакоста, Пессина (Бога, 70), Пашалич (Малиновский, 55), Муриэль (Сапата, 55)

Предупреждения: Жиру, Кессье - Копмейнерс, Малиновский

Обзор матча:

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский вышел на замену на 55-й минуте встречи вместо Пашалича. Результативными действиями украинец не отличился, лишь заработав желтую карточку.

Стоит отметить, что "Милан" обыграл "Аталанту" на своем поле в рамках Серии А впервые с 2014 года. "Россонери" не могли до этого обыграть бергамасков в родных стенах 7 матчей кряду.

Чемпионская гонка в Серии А

Победа над "Аталантой" позволила "Милану" максимально приблизиться к чемпионскому титулу в Серии А. В активе команды Стефано Пиоли после 37 сыгранных туров 83 набранных очка. Главный и единственный конкурент "Милана" в борьбе за "скудетто" - "Интер". У "нерадзури" после 37 туров 81 очко. Таким образом, чемпион этого сезона Серии А определится в последнем туре.

В заключительном туре Серии А "Милан" сыграет против "Сассуоло" в гостях, а "Интер" в родных стенах примет "Сампдорию". Оба поединка пройдут 22 мая.

Добавим, что в активе "Милана" 18 чемпионских титулов в Италии. Однако, в последний раз "россонери" удавалось стать чемпионом Серии А в далеком сезоне 2010/2011. Примечательно, что в том сезоне "Милан" также сражался за титул с "Интером", а на третьей позиции, как и в этом сезоне, был "Наполи".

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