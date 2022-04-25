Сергей Палкин разочарован позицией бывшего футболиста и капитана "Шахтера".

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин высказался о позиции бывшего игрока донецкого клуба Анатолия Тимощука относительно войны в Украине, которую начала Россия.

Бывший футболист и капитан сборной Украины продолжает работать в клубе страны-агрессора, в то время как его отец находится в территориальной обороне Луцка.

"Я не понимаю его, если честно. Его отец сейчас находится в территориальной обороне на западе Украины, он поддерживает Украину. При этом Анатолий хранит молчание.

В то же время Ярослав Ракицкий, игравший в "Зените", на следующий день после начала войны сказал: "Я не буду больше играть за "Зенит". Он присоединился к нам и участвует в благотворительных матчах. Это сильная позиция, и я очень благодарен за то, как он нас поддержал. Невозможно сохранять нейтралитет, ты должен выбрать чью-либо сторону.

Я считаю нормальным, что УАФ забрала у Тимощука лицензию и все титулы. Можете себе представить, что он был многолетним капитаном сборной Украины? Неважно, бывший капитан или действующий – он должен служить примером для всех. Какой он подает пример своим молчанием о том, что происходит в его стране? Я не понимаю эту позицию.

Он остается в "Зените". Он выбрал деньги вместо Родины и родителей.

Это даже хуже, чем вы можете себе представить. Я на 100% уверен, что он мог найти работу в другом месте. У него большой опыт в качестве игрока и тренера. С его опытом и достижениями легко можно найти новую работу", - приводит слова Палкина BBC.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже второй месяц.

Несмотря на все эти события, Тимощук продолжает работать в питерском "Зените" и никак не высказался о войне.

Ранее УАФ аннулировала тренерский диплом Анатолия, исключила его из реестра игроков сборной Украины, а также лишила всех регалий. Кроме того, Луцкий горсовет лишил Тимощука звания почетного гражданина города.

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