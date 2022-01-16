Боссы Дженоа не увидели улучшения результатов с приходом украинца.

Генеральный директор "Дженоа" Йоханнес Шпорс прокомментировал решение руководства итальянского клуба отправить в отставку украинского тренера Андрея Шевченко.

Функционер считает, что команде не хватало импульса и энергии в последних матчах. Также Шпорс отметил, что с приходом Шевченко игра "Дженоа" и результаты никак не улучшились.

"Я много говорил с Шевченко. Общение не было проблемой. К сожалению, игра и результаты не улучшились. А для нас это очень важно.

Мы поняли, что команде не хватает энергии, необходимой для матча с "Фиорентиной". Потому решили действовать быстро. Мы хотели быть честными с Шевченко. Быстрое решение часто является наилучшим. Я уверен, что мы должны были действовать именно сейчас. Теперь мы сосредоточены только на будущем. Команда должна получить положительный толчок как можно скорее.

Читайте такжеИсторический дебют Миколенко в АПЛ: украинец отбегал весь матч, а Эвертон проиграл (видео)Мы довольны новичками. Уже увидели в матче Кубка, как они улучшили команду. Хотим инвестировать в молодых, но опытных игроков. Сейчас середина окна, так что трансферы еще будут.

Я знал, что работа с "Дженоа" это большой вызов, но я люблю трудности. Я здесь, потому что уверен, что, двигаясь в одном направлении, у нас будет шанс достичь цели. Я верю, что в следующем сезоне "Дженоа" будет играть в Серии А", – приводит слова Шпорса SosFanta.

Напомним, что последний поединок генуэзцы под руководством "Шевы" провели в Кубке Италии против "Милана" (3:1).

Кандидатами на смену Шевченко СМИ называют немца Бруно Лаббадию или итальянца Давиде Баллардини, который уже 4 раза возглавлял "Дженоа". В клубе еще думают над этим вопросом.

"Дженоа": результаты под руководством Шевченко