Генеральный директор "Дженоа" Йоханнес Шпорс прокомментировал решение руководства итальянского клуба отправить в отставку украинского тренера Андрея Шевченко.
Функционер считает, что команде не хватало импульса и энергии в последних матчах. Также Шпорс отметил, что с приходом Шевченко игра "Дженоа" и результаты никак не улучшились.
"Я много говорил с Шевченко. Общение не было проблемой. К сожалению, игра и результаты не улучшились. А для нас это очень важно.
Мы поняли, что команде не хватает энергии, необходимой для матча с "Фиорентиной". Потому решили действовать быстро. Мы хотели быть честными с Шевченко. Быстрое решение часто является наилучшим. Я уверен, что мы должны были действовать именно сейчас. Теперь мы сосредоточены только на будущем. Команда должна получить положительный толчок как можно скорее.
Читайте такжеИсторический дебют Миколенко в АПЛ: украинец отбегал весь матч, а Эвертон проиграл (видео)Мы довольны новичками. Уже увидели в матче Кубка, как они улучшили команду. Хотим инвестировать в молодых, но опытных игроков. Сейчас середина окна, так что трансферы еще будут.
Я знал, что работа с "Дженоа" это большой вызов, но я люблю трудности. Я здесь, потому что уверен, что, двигаясь в одном направлении, у нас будет шанс достичь цели. Я верю, что в следующем сезоне "Дженоа" будет играть в Серии А", – приводит слова Шпорса SosFanta.
Напомним, что последний поединок генуэзцы под руководством "Шевы" провели в Кубке Италии против "Милана" (3:1).
Кандидатами на смену Шевченко СМИ называют немца Бруно Лаббадию или итальянца Давиде Баллардини, который уже 4 раза возглавлял "Дженоа". В клубе еще думают над этим вопросом.
"Дженоа": результаты под руководством Шевченко
- Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 7 ноября, сменив на этом посту Давиде Баллардини. Украинский тренер подписал контракт до лета 2024 года.
- В девяти матчах Серии А под руководством Шевченко "Дженоа" удалось набрать лишь 3 очка.
- "Дженоа" проиграл "Специи" (0:1), "Лацио" (1:3), "Сампдории" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Милану" (0:3) и "Роме" (0:2), а также сыграл вничью с "Удинезе" (0:0), "Аталантой" (0:0) и "Сассуоло" (1:1).
- "Дженоа" по итогам 21-го тура занимает 19-е место в турнирной таблице Серии А, находясь в зоне вылета.
- Свою первую победу Шевченко удалось одержать лишь в шестом матче в Кубке Италии - "Дженоа" одолел "Салернитану" со счетом 1:0.