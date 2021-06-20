Вход в отель сборной Украины / фото УАФ
На Евро-2020 сборная Украины базируется в отеле "Каро" в Бухаресте.
YouTube-канал vZbirna провел экскурсию по отелю, в котором живет команда.
В сюжете можно увидеть, как изнутри выглядит та часть отеля, в которой проживает сборная Украины (вход для посторонних туда запрещен), в каком спортзале и бассейне занимаются футболисты, где хранится форма и инвентарь сборной Украины.
Также показаны столовая команды, комната для теоретических занятий и массажный кабинет. Кроме того, можно увидеть территорию вокруг отеля.
Сборная Украины на Евро-2020: главное
- В стартовом матче на турнире украинцы в Амстердаме проиграли сборной Нидерландов со счетом 2:3.
- Во 2-м туре "желто-синим" удалось в Бухаресте обыграть Северную Македонию.
- После 2-х туров с 3 очками украинская сборная занимает в своей группе второе место, опережая австрийцев за счет большего количества забитых мячей.
- В двух первых матчах на турнире у "желто-синих" забивали Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук. Они вошли в историю чемпионатов Европы.
В 3-м туре Украина 21 июня сыграет против сборной Австрии.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram