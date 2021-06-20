Украинская команда во время чемпионата Европы проживает в Бухаресте.

На Евро-2020 сборная Украины базируется в отеле "Каро" в Бухаресте.

YouTube-канал vZbirna провел экскурсию по отелю, в котором живет команда.

В сюжете можно увидеть, как изнутри выглядит та часть отеля, в которой проживает сборная Украины (вход для посторонних туда запрещен), в каком спортзале и бассейне занимаются футболисты, где хранится форма и инвентарь сборной Украины.

Также показаны столовая команды, комната для теоретических занятий и массажный кабинет. Кроме того, можно увидеть территорию вокруг отеля.

Сборная Украины на Евро-2020: главное

В стартовом матче на турнире украинцы в Амстердаме проиграли сборной Нидерландов со счетом 2:3.

Во 2-м туре "желто-синим" удалось в Бухаресте обыграть Северную Македонию.

После 2-х туров с 3 очками украинская сборная занимает в своей группе второе место, опережая австрийцев за счет большего количества забитых мячей.

В двух первых матчах на турнире у "желто-синих" забивали Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук. Они вошли в историю чемпионатов Европы.

В 3-м туре Украина 21 июня сыграет против сборной Австрии.

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Автор: Антон Дударь