На Евро-2020 сборная Украины базируется в отеле "Каро" в Бухаресте.

YouTube-канал vZbirna провел экскурсию по отелю, в котором живет команда.

В сюжете можно увидеть, как изнутри выглядит та часть отеля, в которой проживает сборная Украины (вход для посторонних туда запрещен), в каком спортзале и бассейне занимаются футболисты, где хранится форма и инвентарь сборной Украины.

Также показаны столовая команды, комната для теоретических занятий и массажный кабинет. Кроме того, можно увидеть территорию вокруг отеля.

Сборная Украины на Евро-2020: главное

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Автор: Антон Дударь