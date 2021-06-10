Игорь Левенштейн

В канун футбольного Евро-2020 приходится говорить не о тактико-технических нюансах подготовки игроков, а о чисто политическом сюжете по поводу формы сборной Украины. Цитируя "Три мушкетера", можно повторить фразу д’Артаньяна "Мы поспорили по поводу одежды".

Во всем сегодняшнем скандале, связанном с запретом УЕФА на надпись "Героям слава!" на тыльной стороне футболки сине-желтых, стоит обратить внимание на такие моменты.

Решение Европейского футбольного союза, вынесенное за два дня до начала турнира (соответствующее письмо Украинская ассоциация футбола (УАФ) получила от УЕФА вечером 9 июня), было обнародовано не на официальном сайте УЕФА, а в основном, на российских или связанных с ними сайтах. Что само по себе как-то нехорошо пахнет.

И пахнет тоже понятно чем – газом. Ведь в числе двенадцати спонсоров Евро-2020 есть знаменитый российский Газпром. А именно у России возникли претензии к оформлению украинской экипировки. Ну, как бы всем и так очевидно, что дизайн украинской формы содержит мотивы, неизбежно вызывающие болезненную реакцию в соседней стране. Но нас ведь тоже можно понять: причины такого модельного креатива уходят корнями в свежую и весьма болезненную для украинской стороны историю. И если уж мы в силу разных возможностей не можем решить проблему силой, то хотя бы на таком локальном участке сделать обидчикам приятное – почему бы нет? Как видим – сработало.

УЕФА принял компромиссное решение, найдя аргументы для карты Украины с Крымом (а вы вообще представляете сборную Украины в футболках с картой страны без Крыма?) и фразы "Слава Украине!" Но ради успокоения спонсоров, к тому же – одной из стран-организаторов турнира, фразу "Героям слава!" обозначили как политически нехорошую и обязали с воротничков убрать. А чего: у нас еще целых два дня до матча с Голландией осталось – хочешь закрашивай, хочешь заклеивай, мы живем в свободном мире, черт возьми.

Вот только УЕФА рискует вызвать эффект Барбары Стрейзанд – привлечь к проблеме внимание, которого она при отсутствии скандала не получила бы. Ведь теперь игроки сборной Украины смогут в случае, например, забитого гола демонстративно показывать себе на загривок. И все уже будут знать, что это подразумевает.

Главное, конечно, чтобы они были, эти самые забитые голы. А то в пылу политических страстей у нас уже подзабыли, что на предыдущем Евро-2016 сборная Украина проиграл все свои три матча в группе, не забив ни одного мяча. А для болельщиков такой сюжет будет печальнее, чем нюансы экипировки.

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