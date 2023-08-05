Гимн Украины перед матчем исполнила Джамала, а перед началом игры на табло показали видеообращение президента Владимира Зеленского.

5 августа в Лондоне состоялся благотворительный матч Game4Ukraine, который завершился вничью - 2:2.

На стадионе "Стэмфорд Бридж" в столице Англии прошло торжественное событие, которое организовали Андрей Шевченко и Александр Зинченко.

Счет во встрече на 38-й минуте открыл экс-футболист "Вест Хэма" Марк Нобл, представлявший команду Зинченко. Уже через 4 минуты ситуацию на поле сравнял культовый игрок "Милана" Кларенс Зеедорф - нидерландец эффектно сыграл на развороте и пробил в дальнюю девятку. Во втором тайме команды снова обменялись голами. За "синих" забил Галлас, а за "желтых" - Дарио Срна.

На 24-й минуте игру приостановили, чтобы отдать дань уважения всем, кто борется за свободу Украины. Заполненный "Стэмфорд Бридж" и все участники матча устроили овации.

Гимн Украины перед матчем исполнила Джамала, а перед началом игры на табло показали видеообращение президента Владимира Зеленского.

Game4Ukraine

Команда Андрея Шевченко (синие) - Команда Александра Зинченко (желтые) - 2:2

Голы: Зеедорф, 41, Галлас, 78 - Нобл, 38, Срна, 53

Game4Ukraine: что известно

Все вырученные средства с этого благотворительного поединка пойдут на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея на Черниговщине, который пострадал от обстрелов россиян.

В матче приняли участие такие знаменитости как Петер Чех, Жерар Пике, Сергей Ребров, Джек Уилшир, Фабио Каннаваро, Самюэль Это'о, Джанфранко Дзола, Джермейн Дефо и другие.

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