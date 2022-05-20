Судья не церемонился с драчунами и удалил всех любителей помахать кулаками.

В пятницу,19 мая, в матче Западной конференции американской лиги МЛС "Спортинг" Канзас – "Колорадо" (2:1) произошел резонансный эпизод, по итогам которого футболистам были показано сразу три красные карточки.

В концовке матча игрок "Спортинга" умышленно грубо сфолил на сопернике. Один из футболистов "Колорадо" продемонстрировал максимальную степень возмущения произошедшим, разбежавшись и сильно толкнув оппонента в спину. В это время еще один футболист "Спортинга" в грубой форме пытался поднять соперника, на котором изначально и было зафиксировано нарушение правил.

Итоги были неутешительные: главный судья матча сразу показал две красные карточки - под раздачу попали Андреу Фонтас ("Спортинг") и Лукас Эстевес ("Колорадо Рэпидз"), а затем, воспользовавшись системой VAR, арбитр удалил и Даниэля Шаллои, который положил начало этому эпизоду. Стоит отметить, что сначала судья выписал ему только желтую, но потом пересмотрел свое решение.

В формате 9х9 команды провели несколько секунд, "Спортинг" удержал преимущество в один мяч и впервые выиграл в регулярном сезоне с 27 марта. Команда из штата Канзас не побеждала в МЛС семь матчей подряд.

Благодаря этой победе "Спортинг" поднялся в Западной конференции с последнего места на 13-е и теперь отстает от зоны плей-офф всего на три очка. Впрочем, конец регулярного чемпионата еще не скоро - заключительный матч команда проведет в начале октября.

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