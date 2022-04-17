Футболисты и тренеры "Прикарпатья" совершили очень сильный и патриотический поступок.

Футбольный клуб "Прикарпатье", выступающий в Первой лиге чемпионата Украины, показал отличный пример мужества и героизма.

Сразу 14 футболистов этого клуба, а также тренеры команды приняли присягу на верность украинскому народу и вступили в ряды Вооруженных сил, чтобы бороться с российскими оккупантами.

Об этом сообщает "Футбол News".

Полузащитник "Прикарпатья" Василий Цюцюра прокомментировал решение команды.

"Был страх не только служить, был страх не мешать, потому что здесь профессионалы своего дела. Они хорошо знают, чем заниматься. Это как взять в профессиональную команду футболиста из района, он будет только мешать. Это так же, как взять футболиста в армию, ничего не умеющего. Именно это немного сдерживало - не быть обузой.

Но когда нам военный комиссар объяснил, что нас будут постепенно готовить, дадут азы и покажут, как держать оружие, воевать и защищать Украину, мы приняли решение вступить в ВСУ. Нас уже познакомили с автоматом: научили разбирать, чистить и стрелять. Все постепенно. Понемногу несем службу", - сказал Цюцюра.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже второй месяц.

С начала войны многие украинские спортсмены стали на защиту родной страны. В составе украинских военных подразделений сражаются с российскими войсками представители самых разных видов спорта: Сергей Стаховский, Василий Ломаченко, Ярослав Амосов, Владимир Езерский, Юрий Вернидуб, Олег Верняев и многие другие.

Добавим, что до начала войны "Прикарпатье" занимало седьмую позицию в турнирной таблице Первой лиги.

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