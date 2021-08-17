Между игроками "Галатасарая" произошел конфликт.

Футболисты "Галатасарая" подрались друг с другом во время матча 1-го тура чемпионата Турции против "Гиресунспора".

В середине второго тайма конфликт на поле возник между защитником Маркао Тейшейрой и хавбеком Керемом Актюркоглу.

Турецкий футболист жестом показал одноклубнику, чтобы тот замолчал. В ответ бразилец сперва ударил Актюркоглу лбом, а затем еще и руками по лицу.

По итогам инцидента Маркао получил от арбитра красную карточку. А турецкий футболист был заменен.

"Галатасарай" в этом матче одержал победу со счетом 2:0.

Маркао выступает за "Галатасарай" с 2019 года. Ранее он поиграл в Португалии и Бразилии.

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Автор: Антон Дударь