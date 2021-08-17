Маркао был удален с поля / фото milliyet.com.tr
Футболисты "Галатасарая" подрались друг с другом во время матча 1-го тура чемпионата Турции против "Гиресунспора".
В середине второго тайма конфликт на поле возник между защитником Маркао Тейшейрой и хавбеком Керемом Актюркоглу.
Турецкий футболист жестом показал одноклубнику, чтобы тот замолчал. В ответ бразилец сперва ударил Актюркоглу лбом, а затем еще и руками по лицу.
По итогам инцидента Маркао получил от арбитра красную карточку. А турецкий футболист был заменен.
Драка во время футбольного матча в Турции
"Галатасарай" в этом матче одержал победу со счетом 2:0.
Маркао выступает за "Галатасарай" с 2019 года. Ранее он поиграл в Португалии и Бразилии.