Чешская "Славия" объявила о трансфере центрального защитника сборной Украины Тараса Качарабы.
Об этом сообщает официальный сайт пражского клуба.
Теперь Качараба будет защищать цвета "Славии" как полноценный игрок команды. В прошлом году украинец провел в Праге на правах аренды.
Украинец подписал контракт на три года – до декабря 2024 года. Трансфер обошелся в 20 миллионов крон (около 800 тысяч евро).
Читайте такжеЛуганскую Зарю покинул лучший бомбардир командыКачараба находился в аренде в "Славии" из либерецкого "Слована". Пражский клуб имел право выкупить игрока, чем воспользовался за день до дедлайна.
Украинский защитник прокомментировал свой переход:
"Я очень рад продолжить сотрудничество со "Славией". У нас был фантастический год, в котором мы вместе пережили ряд удивительных событий. С нетерпением жду возможности двигаться дальше. У нас много работы", – сказал Качараба.
Тарас Качараба: карьера
- Первым клубом Тараса был львовский УФК, в 2012 году он ушел в донецкий "Шахтер".
- В Украине на правах аренды выступал за "Говерлу" и кропивницкую "Зирку".
- Зимой 2018 года перешел на правах аренды в либерецкий "Слован". С которым в 2019 году заключил полноценный контракт.
- За "Слован" украинец сыграл 97 матче и забил 5 голов, а также отдал две голевых передачи.
- В январе 2021 года Качараба перебрался в "Славию" на правах аренды. За пражский клуб украинский защитник сыграл 34 матча и отличился одним забитым голом.
- 8 сентября 2021 года Качараба дебютировал в сборной Украины в товарищеском матче против Чехии, выйдя в стартовом составе.