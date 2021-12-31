За украинского защитника заплатили 20 миллионов.

Чешская "Славия" объявила о трансфере центрального защитника сборной Украины Тараса Качарабы.

Об этом сообщает официальный сайт пражского клуба.

Теперь Качараба будет защищать цвета "Славии" как полноценный игрок команды. В прошлом году украинец провел в Праге на правах аренды.

Украинец подписал контракт на три года – до декабря 2024 года. Трансфер обошелся в 20 миллионов крон (около 800 тысяч евро).

Читайте такжеЛуганскую Зарю покинул лучший бомбардир командыКачараба находился в аренде в "Славии" из либерецкого "Слована". Пражский клуб имел право выкупить игрока, чем воспользовался за день до дедлайна.

Украинский защитник прокомментировал свой переход:

"Я очень рад продолжить сотрудничество со "Славией". У нас был фантастический год, в котором мы вместе пережили ряд удивительных событий. С нетерпением жду возможности двигаться дальше. У нас много работы", – сказал Качараба.

Тарас Качараба: карьера