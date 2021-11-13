Тарас Степаненко сравнял счет в матче эффектным ударом.

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко назвал свой гол в матче Украина - Болгария одним из самых красивых в карьере.

Об этом он сказал YouTube-каналу vZbirna.

"Один из самых красивых моих голов. Парочку было красивых у меня, это один из лучших", - отметил футболист.

Также Степаненко прокомментировал то, что забил со своей "не рабочей" правой ноги:

"Мяч удобно лег на правую ногу. Так бывает, что мяч ложится на ногу, и полетел отлично - такой случай. Забивал уже правой, пару голов, но не с дальней дистанции".

Видео гола Степаненко

Украина - Болгария: итоги матча

Матч Украина - Болгария завершился со счетом 1:1.

Сборная Украины в этом матче нанесла 36 ударов по воротам соперника (14 - в створ, 15 - мимо, 7 были заблокированы), тогда как Болгария лишь 4.

История противостояний между командами теперь уже насчитывает 5 встреч: трижды побеждала Украина (3:0, 1:0 и 1:0) и дважды была зафиксирована ничья (1:1).

22-летний вратарь Дмитрий Ризнык дебютировал за сборную Украины.

Сборная Украины сыграла с болгарами перед поединком против Боснии и Герцеговины (16 ноября). Это будет решающий матч для "желто-синих" в квалификации на чемпионат мира-2022.

Автор: Антон Дударь