Кристиан Эриксен заключил контракт с новым клубом.

Знаменитый датский полузащитник Кристиан Эриксен возвращается в английскую Премьер лигу.

Футбольный клуб "Брентфорд" официально объявил о подписании контракта с датчанином.

Сообщается, что Эриксен подписал контракт до конца нынешнего сезона с возможностью продления еще на год.

Ранее стало известно, что Эриксен успешно прошел все медицинские тесты.

Датчанин уже играл в АПЛ - с 2013 по 2020 год он выступал за лондонский "Тоттенхэм".

Напомним, итальянский "Интер" решил расторгнуть контракт с футболистом, у которого установлен кардиовертер-дефибриллятор, после того как он перенес остановку сердца. В Италии игроков с кардиостимуляторами не допускают к матчам.

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Эриксен потерял сознание в конце первого тайма матча с Финляндией на групповом этапе Евро-2020. Он пошатнулся и упал на газон в момент, когда партнер по команде вбрасывал на него мяч из аута.

Врачам пришлось использовать дефибриллятор и реанимировать футболиста прямо на поле. К счастью, им удалось спасти Кристиана.

Эриксена унесли с поля с кислородной маской. При этом у него были открыты глаза. Со стадиона его доставили в больницу.

Следом УЕФА сообщил, что состояние футболиста стабилизировано. Позже стало известно, что Эриксен находится в сознании и может говорить. Он пообщался со своими партнерами по сборной и попросил их доиграть матч.

Стало известно, что Эриксен пережил остановку сердца. Врач рассказал о том, как удалось спасти футболиста.

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