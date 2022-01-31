Кристиан Эриксен / фото REUTERS

Знаменитый датский полузащитник Кристиан Эриксен возвращается в английскую Премьер лигу.

Футбольный клуб "Брентфорд" официально объявил о подписании контракта с датчанином. 

Сообщается, что Эриксен подписал контракт до конца нынешнего сезона с возможностью продления еще на год.

Ранее стало известно, что Эриксен успешно прошел все медицинские тесты.

Датчанин уже играл в АПЛ - с 2013 по 2020 год он выступал за лондонский "Тоттенхэм".

Напомним, итальянский "Интер" решил расторгнуть контракт с футболистом, у которого установлен кардиовертер-дефибриллятор, после того как он перенес остановку сердца. В Италии игроков с кардиостимуляторами не допускают к матчам.

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  • Эриксен потерял сознание в конце первого тайма матча с Финляндией на групповом этапе Евро-2020. Он пошатнулся и упал на газон в момент, когда партнер по команде вбрасывал на него мяч из аута.
  • Врачам пришлось использовать дефибриллятор и реанимировать футболиста прямо на поле. К счастью, им удалось спасти Кристиана.
  • Эриксена унесли с поля с кислородной маской. При этом у него были открыты глаза. Со стадиона его доставили в больницу.
  • Следом УЕФА сообщил, что состояние футболиста стабилизировано. Позже стало известно, что Эриксен находится в сознании и может говорить. Он пообщался со своими партнерами по сборной и попросил их доиграть матч.
  • Стало известно, что Эриксен пережил остановку сердца. Врач рассказал о том, как удалось спасти футболиста.

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  • 29-летний Эриксен известен по своим выступлениям за "Аякс", "Тоттенхэм", во время выступления за который стал расцениваться, как один из топ-полузащитников Европы, и "Интер".
  • С "Аяксом" он трижды становился чемпионом Нидерландов, с "Тоттенхэмом" доходил до финала Лиги чемпионов, а с "Интером" выиграл Серию А.
  • Эриксен четыре раза признавался лучшим футболистом года в Дании.
  • В составе сборной Дании Эриксен провел 109 матчей и забил 36 голов.