Даниил Сикан высказался о войне на своей родине.

Нападающий сборной Украины Даниил Сикан, который выступает на правах аренды в составе немецкой "Ганзы", высказался о войне, развязанной российскими захватчиками на украинской территории.

Молодой футболист признался, что ему крайне тяжело сейчас тренироваться и играть из-за трагических событий, которые происходят в Украине. Сикан рассказал, что постоянно ходит на митинги в Ростоке, где базируется его новый клуб, чтобы поддержать свою родную страну.

"В Ростоке каждые две недели прохоят митинги, на которых я присутствую с семьей. Поддерживаю контакт со всеми моими друзьями, которые находятся в Украине, потому что они каждый день засыпают и просыпаются под сирены. Я просто не представляю, как это переносить. В Украине у меня осталось очень много друзей, тяжело на это все смотреть.

В команде ребята интересуются ситуацией в Украине и сами видят новости. Каждый день ко мне приходит тренер и спрашивает, могу ли я тренироваться, как мое самочувствие. Очень тяжело тренироваться, когда в Украине происходит геноцид и убивают украинский народ.

Сконцентрироваться на футболе тяжело, потому что когда я здесь играю в футбол, мы побеждаем, забиваем голы, а вся команда радуется, я не могу радоваться, потому что у меня просто нет этих эмоций, голова забита войной и тем, что происходит в Украине. Это очень тяжело.

Хочу пожелать нашим Вооруженным силам Украины терпения, сил и победы. Вы герои нашего времени. Слава Украине!" - приводит слова Сикана "Футбол 1/2/3".

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже второй месяц.

Вас также могут заинтересовать новости: