Бадер аль-Мутава опережает Серхио Рамоса и Криштиану Роналду.

Нападающий сборной Кувейта Бадер аль-Мутава установил мировой рекорд по количеству матчей за национальную сборную.

Об этом сообщил официальный Twitter ФИФА.

Аль-Мутава провел 185-й матч за сборную Катара, выйдя на поле в поединке против сборной Бахрейна.

Футболист из Кувейта превзошел рекорд бывшего игрока сборной Египта Ахмеда Хассана, в активе которого 184 игры.

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Стоит отметить, что сразу два действующих футболиста из Европы могут замахнуться на рекорд представителя Кувейта: Серхио Рамос провел 180 матчей за сборную Испании, а в активе португальца Криштиану Роналду 178 игр за свою сборную.

Бадер Аль-Мутава: что о нем известно

36-летний Аль-Мутава выступает на позиции нападающего.

Аль-Мутава большую часть карьеры провел в составе кувейтского клуба "Аль-Кадисия", за который выступает и сейчас. Также он играл за "Катар СК" и "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.

С "Аль-Кадисией" он семь раз выигрывал чемпионат Кувейта, а с национальной сборной побеждал в Кубке Залива-2010 и становился чемпионом Западной Азии-2010.

В 185 матчах за сборную он забил 55 голов.

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Автор: Антон Дударь