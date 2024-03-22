Деньги будут направлены на обеспечение одного из подразделений ВСУ.

Полузащитника ФК "Шахтёр" Хусрава Тоирова оштрафовали на месячную зарплату за лайк под постом о победе сборной РФ.

21 марта сборная страны-террориста России провела товарищеский матч против Сербии,на котором одержала победу со счетом 4:0. Российское издание Sports.ru в своем Инстаграмме выложило пост, посвященный этому матчу, и среди лайкнувших этот пост отметился и Тоиров.

Позже футболист удалил лайк и отписался от страницы, но это не помогло ему избежать наказания за свои действия. Как сообщает "Футбол 24", ФК "Шахтер" принял решение оштрафовать его на месячную зарплату.

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"В ФК "Шахтер" видели реакцию Хусрава Тоирова под постом о победе страны-агрессора. Считаем это недопустимым и позорным поведением. Футболист будет оштрафован на месячную зарплату, а эти деньги будут направлены на обеспечение одного из подразделений ВСУ, о чем обязательно будет сделан отчет", – пояснили в донецком клубе.

По информации "Футбол 24", Тоиров зарабатывает в Шахтере примерно 300 тысяч гривен в месяц.

Новости футбола

Сборная Украины по футболу одержала волевую победу над командой Боснии и Герцеговины в матче плей-офф Евро-2024. Игра закончилась со счетом 2:1. Украинцы проигрывали до 85-й минуты, но затем забили два мяча с интервалом в три минуты.

В финале плей-офф отбора Украина сыграет против разгромившей Израиль Исландии (4:1).

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