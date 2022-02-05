Супряга признался, что говорил ему Луческу перед отъездом в чемпионат Италии.

Украинский нападающий Владислав Супряга, который перешел из "Динамо" в итальянскую "Сампдорию", рассказал о том, как попрощался с главным тренером киевского клуба Мирчей Луческу.

В интервью Youtube-каналу "BurBuzz" молодой футболист признался, что у него сложились хорошие отношения с румынским специалистом и перед отъездом Супряга выразил слова благодарности Луческу.

"Мы с ним очень хорошо пообщались. Он мне сказал, чтобы я больше сюда не возвращался. Сказал, чтобы я трудился, это для меня большой шаг. И сказал чтобы я не упускал свой шанс.

Я ему очень благодарен за все, что он для меня сделал. Я вырос как игрок, я вырос как личность. Мы много с ним общались вне футбольного поля. Я ему очень благодарен", - сказал Супряга.

Читайте такжеУ Ярмоленко проблемы: Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения украинцуНапомним, Владислав Супряга будет играть за "Сампдорию" до конца текущего сезона. У итальянского клуба будет право выкупа контракта футболиста.

Итальянские СМИ сообщают, что аренда украинского форварда обойдется генуэзцам в 500 тысяч евро. Сумма выкупа составит 7,5 миллионов евро.

Владислав Супряга в "Динамо": что нужно знать