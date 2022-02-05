Украинский нападающий Владислав Супряга, который перешел из "Динамо" в итальянскую "Сампдорию", рассказал о том, как попрощался с главным тренером киевского клуба Мирчей Луческу.
В интервью Youtube-каналу "BurBuzz" молодой футболист признался, что у него сложились хорошие отношения с румынским специалистом и перед отъездом Супряга выразил слова благодарности Луческу.
"Мы с ним очень хорошо пообщались. Он мне сказал, чтобы я больше сюда не возвращался. Сказал, чтобы я трудился, это для меня большой шаг. И сказал чтобы я не упускал свой шанс.
Я ему очень благодарен за все, что он для меня сделал. Я вырос как игрок, я вырос как личность. Мы много с ним общались вне футбольного поля. Я ему очень благодарен", - сказал Супряга.
Читайте такжеУ Ярмоленко проблемы: Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения украинцуНапомним, Владислав Супряга будет играть за "Сампдорию" до конца текущего сезона. У итальянского клуба будет право выкупа контракта футболиста.
Итальянские СМИ сообщают, что аренда украинского форварда обойдется генуэзцам в 500 тысяч евро. Сумма выкупа составит 7,5 миллионов евро.
Владислав Супряга в "Динамо": что нужно знать
- Летом 2020 года Супряга вернулся в "Динамо" после успешной аренды в "Днепре-1". Под руководством Мирчи Луческу он сперва даже стал основным форвардом, но позже проиграл конкуренцию партнерам.
- Ранее футболистом интересовалась итальянская "Болонья". Спортивный директор клуба 3 октября 2020 года сообщил, что итальянцы свернули переговоры по Супряге.
- 8 октября 2020 года Супряга продлил контракт с "Динамо", подписав долгосрочное соглашение.
- В этом сезоне на счету Супряги лишь 6 игр за "Динамо" и ни одного результативного действия.
- Портал Transfermarkt оценивает стоимость Супряги в четыре миллиона евро.