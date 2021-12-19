Душан Тадич отдал больше всех голевых передач в Европе за год.

Нападающий "Аякса" Душан Тадич побил рекорд по количеству голевых передач за календарный год.

В матче 16-го тура чемпионата Нидерландов против "АЗ Алкмаар" сербский нападающий отдал 37-ю результативную передачу в 2021 году во всех турнирах.

Как сообщает WilliamHill в Twitter, предыдущий рекорд был установлен в 2011 году аргентинским нападающим Лионелем Месси.

В том году Месси отдал своим партнерам по "Барселоне" 36 голевых пасов.

Отметим, что Тадич еще может улучшить свой рекорд. До конца года "Аякс" проведет еще два матча в рамках чемпионата Нидерландов.

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Душан Тадич: что о нем известно

33-летний Тадич выступает за "Аякс" с 2018 года.

За амстердамцев он провел 171 матч, забил 83 гола и отдал 82 голевые передачи.

С "Аяксом" Тадич дважды стал чемпионом Нидерландов, два раза выиграл Кубок страны, один раз - Суперкубок. Также с амстердамцами нападающий дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

В составе сборной Сербии на счету Тадича 82 матча и 18 голов.

Автор: Антон Дударь