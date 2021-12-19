Нападающий "Аякса" Душан Тадич побил рекорд по количеству голевых передач за календарный год.
В матче 16-го тура чемпионата Нидерландов против "АЗ Алкмаар" сербский нападающий отдал 37-ю результативную передачу в 2021 году во всех турнирах.
Как сообщает WilliamHill в Twitter, предыдущий рекорд был установлен в 2011 году аргентинским нападающим Лионелем Месси.
В том году Месси отдал своим партнерам по "Барселоне" 36 голевых пасов.
Отметим, что Тадич еще может улучшить свой рекорд. До конца года "Аякс" проведет еще два матча в рамках чемпионата Нидерландов.
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Душан Тадич: что о нем известно
- 33-летний Тадич выступает за "Аякс" с 2018 года.
- За амстердамцев он провел 171 матч, забил 83 гола и отдал 82 голевые передачи.
- С "Аяксом" Тадич дважды стал чемпионом Нидерландов, два раза выиграл Кубок страны, один раз - Суперкубок. Также с амстердамцами нападающий дошел до полуфинала Лиги чемпионов.
- В составе сборной Сербии на счету Тадича 82 матча и 18 голов.