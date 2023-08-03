Лидер сборной Украины по футболу Александр Зинченко во второй раз стал отцом. Супруга Влада Седан подарила ему еще одну дочь.
Так, девушка обнародовала фото из роддома и написала: "Добро пожаловать в этот мир наша принцесса. 02.08.2023".
В кадре Влада лежит на кровати и держит на руках новорожденную малышку. А Зинченко наклонился к супруге и нежно ее поцеловал.
Поклонники пришли в восторг от этих милых фотографий и забросали супругов поздравлениями.
Что пишут фолловеры
- "Это невероятное счастье. Самые искренние поздравления прекрасной семье. Будьте счастливы и любимы"
- "Здоровья малышке"
- "Как ювелирно. Две дочери"
- "Нужно еще мальчика, чтобы заменил отца на футбольном поле"
- "Поздравляю! Пусть растет здоровенькая и счастливая"
Отметим, в августе 2020 года Александр Зинченко и Влада Седан объявили о своей свадьбе. Уже через год у них родилась дочь Ева. А сейчас в семье произошло еще одно пополнение. На свет появилась их младшая дочь, однако ее имя супруги пока держат в секрете.
Напомним, ранее жена Григория Решетника намекнула на четвертую беременность.