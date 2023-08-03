Футболист очень рад появлению второго ребенка.

Лидер сборной Украины по футболу Александр Зинченко во второй раз стал отцом. Супруга Влада Седан подарила ему еще одну дочь.

Так, девушка обнародовала фото из роддома и написала: "Добро пожаловать в этот мир наша принцесса. 02.08.2023".

В кадре Влада лежит на кровати и держит на руках новорожденную малышку. А Зинченко наклонился к супруге и нежно ее поцеловал.

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Поклонники пришли в восторг от этих милых фотографий и забросали супругов поздравлениями.

Что пишут фолловеры

"Это невероятное счастье. Самые искренние поздравления прекрасной семье. Будьте счастливы и любимы"

"Здоровья малышке"

"Как ювелирно. Две дочери"

"Нужно еще мальчика, чтобы заменил отца на футбольном поле"

"Поздравляю! Пусть растет здоровенькая и счастливая"

Отметим, в августе 2020 года Александр Зинченко и Влада Седан объявили о своей свадьбе. Уже через год у них родилась дочь Ева. А сейчас в семье произошло еще одно пополнение. На свет появилась их младшая дочь, однако ее имя супруги пока держат в секрете.

Напомним, ранее жена Григория Решетника намекнула на четвертую беременность.

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