Зинченко и Седан стали родителями во второй раз / instagram.com/v.lada_sedan

Лидер сборной Украины по футболу Александр Зинченко во второй раз стал отцом. Супруга Влада Седан подарила ему еще одну дочь.

Так, девушка обнародовала фото из роддома и написала: "Добро пожаловать в этот мир наша принцесса. 02.08.2023".

В кадре Влада лежит на кровати и держит на руках новорожденную малышку. А Зинченко наклонился к супруге и нежно ее поцеловал.

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Поклонники пришли в восторг от этих милых фотографий и забросали супругов поздравлениями.

Что пишут фолловеры

  • "Это невероятное счастье. Самые искренние поздравления прекрасной семье. Будьте счастливы и любимы"
  • "Здоровья малышке"
  • "Как ювелирно. Две дочери"
  • "Нужно еще мальчика, чтобы заменил отца на футбольном поле"
  • "Поздравляю! Пусть растет здоровенькая и счастливая"

Отметим, в августе 2020 года Александр Зинченко и Влада Седан объявили о своей свадьбе. Уже через год у них родилась дочь Ева. А сейчас в семье произошло еще одно пополнение. На свет появилась их младшая дочь, однако ее имя супруги пока держат в секрете.

Напомним, ранее жена Григория Решетника намекнула на четвертую беременность.

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