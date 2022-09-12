Исследовательская компания Gradus провела по заказу группы 1+1 media социологическое исследование по потреблению футбольного контента во время войны в Украине. Так, во время исследования было опрошено 717 респондентов в возрасте 18-60 лет, которые проживают в Украине и интересуются событиями в сфере спорта.

"Учитывая ситуацию, что сложилась вокруг трансляции матчей Чемпионата Украины по футболу, мы, как компания, которая работает системно и последовательно, решили заказать отдельное социологическое исследование и узнать потребности и ожидания украинцев в сфере спортивных событий в военное время. Мы надеемся, что эти данные пригодятся всем стейкхолдерам, и каждый из них – Украинская Премьер-лига, Украинская ассоциация футбола, футбольные клубы и вещатели – будет опираться в этот сложный период не на предположения или деловой интерес, а на реальные потребности украинцев", - прокомментировали в 1+1 media.

У респондентов узнавали, какими видами спорта они интересуются, как и где наблюдали за футбольными событиями до и после начала полномасштабной войны, что означает для них просмотр футбольных матчей, какие именно футбольные события их интересуют и готовы ли они платить за просмотр Чемпионата Украины по футболу, как относятся к решению УПЛ по платной трансляции.

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Так, 72% респондентов ответили, что интересуются футболом и регулярно наблюдают за футбольными событиями. Просмотр прямых трансляций матчей - наиболее распространенный способ отслеживания событий в футболе. До начала полномасштабной войны прямые трансляции смотрели 68% заинтересованных в футболе респондентов, а после 24 февраля – 45%. Основные футбольные события – это матчи с участием национальной сборной Украины (74%), а для 52% таковыми являются матчи Чемпионата Украины по футболу.

Что касается источников просмотра, то украинские спортивные болельщики с огромным отрывом выбирают бесплатные способы просмотра матчей – 87%, в том числе на общенациональных телеканалах - 71%, а 16% респондентов выбирают для просмотра бесплатные YouTube-трансляции.

Основная причина неготовности платить – отсутствие лишних средств на это из-за войны, о чем заявляют 51% респондентов. Вместе с тем, 17% подчеркивают, что брать дополнительную плату в период войны за трансляции именно Чемпионата Украины – недопустимо. Еще 14% заявили, что принципиально не собираются платить дополнительные средства за футбольные трансляции.

Стоит отметить, что с началом полномасштабной войны спорт и футбольные матчи, в частности, стали для украинцев настоящей возможностью хотя бы частично отвлечься от ужасов военного времени и шансом получить заряд положительных эмоций, снять напряжение – эти характеристики набрали 39% и 36% голосов. Для трети респондентов это также возможность на время трансляции вернуться в мирное, довоенное жизни. Четверть респондентов заявили, что для пока просмотр матчей чемпионата Украины - это способ поддержать украинский спорт и любимые команды своей страны.

Методология исследования:

Gradus – система быстрых социологических онлайн опросов на базе выборки панельного типа с помощью мобильного приложения Gradus. Целевая группа исследования: мужчины и женщины в возрасте 18-60 лет, проживающие в городах с населением 50к+ Украины и интересующиеся событиями в сфере спорта. Общее количество интервью: 717 респондентов.