Роман Яремчук сперва "даже не поверил", что сборная Украины пропустила на пятой компенсированной минуте.

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук дал свой комментарий после ничейного матча против Казахстана в отборе на ЧМ-2022.

Он подвел итоги матча в эфире каналов "Футбол 1,2,3".

"На первом месте был результат. Мы потеряли очки, поэтому считаю эту игру провальной. Сложно что-то сказать после матча. Нам сегодня было очень важно взять 3 очка, чтобы ехать на чемпионат мира. Мы их не взяли, поэтому я считаю это катастрофой для нас", - сказал Яремчук.

Нападающий подчеркнул, что "даже не поверил", когда Украина пропустила в компенсированное время:

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"Я даже не поверил. Забили на 93-й минуте, оставалось еще три... Нужно было сыграть более просто. Но как говорится, не забиваешь ты - забивают тебе. Мы не реализовал несколько шансов, они нам забили, вот и все".

Форвард также прокомментировал свой гол:

"Приятно забивать за сборную. Но этот гол сегодня никому не нужен. Лучше бы мы взяли 3 очка, чем я забил гол".

Казахстан - Украина: итоги матча

Матч Казахстан - Украина закончился со счетом 2:2.

Сборная Украины не смогла одержать первую победу в квалификации ЧМ-2022. У "желто-синих" в активе 4 очка после четырех игр. В своей группе украинцы пока занимают второе место.

Украина в четвертый раз подряд сыграла в отборе на ЧМ вничью.

Андрей Ярмоленко провел свой 100-й матч за сборную Украины. Больше Ярмоленко за украинскую команду играли только Анатолий Тимощук (144 матча) и Андрей Шевченко (111). 100 матчей также в активе Руслана Ротаня.

Виталий Миколенко и Александр Зинченко из-за перебора желтых карточек пропустят следующий матч отбора (против Франции 4 сентября).

Автор: Антон Дударь