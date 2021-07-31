Бельгийский "Гент" готов продать нападающего сборной Украины Романа Яремчука. 25-летний футболист в шаге от того, чтобы усилить состав португальской "Бенфики".
Об этом сообщает A Bola.
В пятницу, 30 июля, поздно вечером наш голеадор прибыл в Лиссабон вместе со своей женой и генеральным директором "Бенфики" Руи Педро Бразой.
"Гент" и "Бенфика" согласовывают последние детали трансфера, о котором вскоре будет объявлено официально. Ожидается, что топ-клуб из Португалии заплатит бельгийцам за Яремчука 15 миллионов евро.
В прошлом сезоне Роман забил 22 гола в 42 поединках за "Гент" во всех турнирах.
CONFIRMA-SE! CMTV mostra imagens em que se consegue perceber claramente que é Yaremchuk acompanhado da mulher e Rui Pedro Braz à sua frente! #oplusnaomentepic.twitter.com/BXiXwKsFiu— PLUS Benfica 🇲🇨 (@oplusnaomente) July 31, 2021
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Роман Яремчук: возможен трансфер
- Яремчук, который выступает в Бельгии с 2017 года, хотел покинуть "Гент" еще перед началом прошлого сезона, но клуб не стал отпускать игрока.
- Зимой "Гент" получал конкретные предложения по трансферу форварда, но ответил отказом, поскольку хочет выручить не менее 20 миллионов евро.
В феврале стало известно, что Яремчук продлил контракт с "Гентом" до 2025 года.
В апреле украинец рассказал о ситуации со своим трансфером.
Ранее сообщалось, что форвард попал в список трансферных целей лондонского "Арсенала". Недавно появилась информация, что в услугах Яремчука заинтересованы "Милан", "Вест Хэм" и "Вольфсбург".