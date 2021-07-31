Роман Яремчук готовится пройти медосмотр, а затем о трансфере объявят официально.

Бельгийский "Гент" готов продать нападающего сборной Украины Романа Яремчука. 25-летний футболист в шаге от того, чтобы усилить состав португальской "Бенфики".

Об этом сообщает A Bola.

В пятницу, 30 июля, поздно вечером наш голеадор прибыл в Лиссабон вместе со своей женой и генеральным директором "Бенфики" Руи Педро Бразой.

"Гент" и "Бенфика" согласовывают последние детали трансфера, о котором вскоре будет объявлено официально. Ожидается, что топ-клуб из Португалии заплатит бельгийцам за Яремчука 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне Роман забил 22 гола в 42 поединках за "Гент" во всех турнирах.

CONFIRMA-SE! CMTV mostra imagens em que se consegue perceber claramente que é Yaremchuk acompanhado da mulher e Rui Pedro Braz à sua frente! #oplusnaomentepic.twitter.com/BXiXwKsFiu — PLUS Benfica 🇲🇨 (@oplusnaomente) July 31, 2021

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Роман Яремчук: возможен трансфер

Яремчук, который выступает в Бельгии с 2017 года, хотел покинуть "Гент" еще перед началом прошлого сезона, но клуб не стал отпускать игрока.

Зимой "Гент" получал конкретные предложения по трансферу форварда, но ответил отказом, поскольку хочет выручить не менее 20 миллионов евро.

В феврале стало известно, что Яремчук продлил контракт с "Гентом" до 2025 года.

В апреле украинец рассказал о ситуации со своим трансфером.

Ранее сообщалось, что форвард попал в список трансферных целей лондонского "Арсенала". Недавно появилась информация, что в услугах Яремчука заинтересованы "Милан", "Вест Хэм" и "Вольфсбург".

Автор: Артем Будрин