Форвард Бенфики эмоционально высказался о войне в Украине.

Футболист лиссабонской "Бенфики" и сборной Украины Роман Яремчук обратил внимание мирового сообщества на количество жертв среди детей и мирных жителей в результате военной агрессии России.

Украинский нападающий на своей странице в Инстаграме опубликовал видео, в котором рассказал о разрушенных городах и жертвах среди мирного населения. Яремчук назвал происходящее геноцидом украинского народа.

"Я - Роман Яремчук, игрок "Бенфики" и национальной сборной Украины, украинец, отец, сын. Я человек и мое сердце разбито, ведь в моей родной стране идет война, разрушенные города, каждый день гибнут мирные люди, среди которых уже более 100 детей.

Российская армия безжалостно и целенаправленно уничтожает украинцев, создает гуманитарную катастрофу в наших городах. Это настоящий геноцид!

Алисе из Ахтырки было 8, ее семью расстреляли. Кириллу из Мариуполя было всего два. Софии из Новой Каховки было шесть, а ее брату только что исполнился один месяц. К сожалению, список погибших в Украине детей пополняется каждый день. Просто сейчас мы должны остановить Путина и защитить Украину!

Когда я говорю "мы", я имею в виду каждого из нас. Каждый голос важен! Не молчите, информируйте о войне в Украине, говорите о жестоких убийствах наших детей.

Остановите войну! Спасите жизнь детей Украины!" - написал Роман Яремчук.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже второй месяц.

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