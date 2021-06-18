По версии источника каждая минута игры стоила тысячу долларов.

Известный журналист и соведущий Ютуб-шоу "ТаТоТаке" Андрей Сенькив рассказал, что тренерский штаб сборной Украины во главе с Михаилом Фоменко брал деньги за игровые минуты Александра Зинченко на Евро-2016.

Это Сенькив озвучил в свежем выпуске "ТаТоТаке".

"Шел 2016 год. Зинченко, выступая за "Уфу", провел за сборную несколько минут против Испании. Его выпускали, чтобы заиграть за Украину, чтобы он не играл, к примеру, за Россию. Потом его не вызывали ни на матчи плей-офф отбора со Словенией, ни на товарищеские матчи с Уэльсом и Кипром. И тут его вызывают на товарищеский матч перед Евро, а потом берут на сам турнир", - начал историю с объяснения Сенькив.

"Раньше, чтобы получить рабочую визу в Англию, нужно было отыграть за сборную 75% матчей за последние два года", - добавил напарник Сенькива Михаил Спиваковский.

"Да, было тогда так. При этом нужно было, чтобы твоя сборная была не ниже 70-го места в рейтинге ФИФА. Если 75% матчей нет, собирается комиссия, которая решает, можешь ли ты играть в АПЛ. 80% этих заседаний заканчиваются положительно, только 20% - негативно. Тогдашний руководитель "Уфы" Шамиль Газизов уже имел на руках предложение "Ман Сити". Он продумал ход, чтобы не было никаких заседаний, чтобы спокойно и гарантировано футболиста приняли в клуб АПЛ. Он обратился к Михаилу Фоменко с предложением".

"По нашей информации, тогда Фоменко делал такие вещи. Было такое название - "дети Фоменко". Он вызывал некоторых футболистов, чтобы получить деньги. Он их заигрывал, а потом агенты выбивали больше денег в контрактах футболистов. Это очень распространенная практика в странах третьего мира - Нигерии, Камеруне и, конечно же, в Украине".

"Например, такие футболисты, как Ковпак, Путивцев или Пилявский, вызывались в сборную именно по такой схеме. Был задействован и тренерский штаб. Точно знаю, что Заваров получал деньги за то, что пролоббировал вызов Валерия Федорчука в сборную Украины".

"Агенты Зинченко - россияне, точно один из них - Алан Прудников. Они вместе с руководителем "Уфы" обратились к Фоменко с предложением. Зинченко не только должен быть в сборной, но и играть там в каждом матче".

"По моей информации, не буду говорить только о Фоменко, может, даже тренерский штаб, не знаю, как деньги делились, получал 1 тысячу долларов за каждую минуту Зинченко на поле в матче Евро-2016".

"Тогда Зинченко сыграл на Евро во всех трех матчах. Без компенсированного времени он провел на поле 96 минут - это где-то 100 тысяч долларов. Он сыграл в товарищеских матчах перед Евро против Албании и Румынии, даже забил гол вторым. Неизвестно, какие были расценки за спарринги и получали ли за это деньги", - шокировал Сенькив.

Сам Фоменко отрицает свою вину. Tribuna.com взяла комментарий у экс-тренера "желто-синих":

"Кто это вам такое рассказал? Это дебилизм. Это же надо было... это даже нельзя назвать нормальными делами. А как может такое быть? Это дебилизм. Все, до свидания", - ответил Фоменко.

Напомним, что журналист Сенькив недавно стал объектом критики главного тренера "Колоса".

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Автор: Артем Будрин