Два дня назад Александр Бабич, комментируя слухи о назначении тренером ФК "Кривбасс" заявлял, что это не соответствует действительности.

Главным тренером футбольного клуба "Кривбасс" назначен бывший тренер "Мариуполя" Александр Бабич.

Об этом сообщает пресс-служба криворожского клуба.

В тренерский штаб Бабича вошли тренеры Александр Лавренцов, Владимир Белаков, Артем Филимонов и тренер-аналитик Александр Малахов.

Впрочем, деталей контракта и других подробностей, в частности, на какой срок он подписан, не сообщается.

На посту главного тренера "Кривбасса" Бабич заменил Геннадия Приходько, который был уволен 30 сентября.

Отметим, что еще 30 сентября Бабич в комментарии изданию "Трибуна" опровергал информацию о возвращении на тренерскую работу в ФК "Кривбасс".

"Меня уже поздравляют, но пока это только разговоры. Очень много информации в интернете, но я пока ни с кем не связывался на эту тему. Пока мне непонятно, откуда берется эта информация... Не то что из "Кривбасса", а вообще из команд, которые сейчас без тренера - "Минай", "Агробизнес". Никто из этих команд мне не звонил... Чтобы конкретно ответить, надо получить предложение, посмотреть и проанализировать задачи и комплектацию команду. И все остальное. Это не одного дня решение. В интернете плавает информация, которая не соответствует действительности", - сказал несколько дней назад Бабич.

Александр Бабич: что известно

Тренерскую карьеру Бабич начал в одесском "Черноморце", который возглавлял в 2014-2017 годах. С 2017 по 2020 годы он работал главным тренером ФК "Мариуполь".

Александр Бабич в качестве футболиста с 1997 по 2012 год защищал цвета таких клубов как "Днепр", "Металлист", "Черноморец" и другие.

ФК "Кривбасс": достижения, конец и новый старт

ФК "Кривбасс" был основан в 1927-м году. Команда четыре раза становилась чемпионом УССР (1971, 1972, 1976, 1981), а также дважды - бронзовым призером чемпионата Украины (1999, 2000). В 2000-м году команда играла в финале Кубка Украины.

Читайте такжеМатч Первой лиги закончился массовой дракой футболистов (видео)

Летом 2013 года из-за отсутствия финансирования клуб отказался от участия в матчах Премьер-лиги, занимая шестое место в турнирной таблице.

По инициативе Зеленского было принято решение возродить "Кривбасс". Это было сделано на базе "Горняка", выступавшего тогда во Второй лиге.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Александр Топчий